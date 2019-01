Catania | Luca Cardillo ha perso la battaglia contro il tumore a soli 24 anni

Blastingnews

(Di lunedì 14 gennaio 2019), giovane di 24, con la passione come tanti della sua età per il cinema, si è spento questa mattina, intorno alle 7, nella sua casa di Giarre, avvolto nel calore della sua casa e tra le braccia di mamma Pina, papà Leonardo e sua sorella Lidia.La storia La storia diaveva commosso tutta l’Italia. Nel 2016, dopo essersi trasferito dalla sua cittadina in provincia dia Roma per inseguire il suo sogno e frequentare l’Accademia di Cinecittà, un dolore alla gamba destra ferma la sua corsa appena iniziata. Da quello che sembra essere un banale fastidio,scopre di essersi ammalato di una grave patologia: osteosarcoma, una rara forma diosseo. Dopo alcuni mesi in cui il giovane 24enne inizia le sue cure, la sua gamba inizia a gonfiarsi a tal punto da costringerlo a letto e scopre, inoltre, di avere metastasi ai polmoni. I medici italiani rifiutano di ...