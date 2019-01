Calcio | da curva Roma cori contro Napoli

Calcio - scontri Inter-Napoli : arrestato capo ultrà della Curva Nord : Il capo ultrà della Curva Nord, Marco Piovella. è stato arrestato on l’accusa di rissa aggravata, lesioni, violazione del Daspo e omicidio, visto che negli scontri prima di Inter-Napoli è morto Daniele Berardinelli. Il tifoso nerazzurro era stato più volte denunciato all’Autorità Giudiziaria per precedenti episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Soprannominato “il rosso”, nato a Pavia nel 1984 e laureato al ...