Australian Open 2019 | tabellone maschile | buona la prima per Federer e Nadal | l’uscita di

Australian Open 2019 - Andy Murray esce di scena ma non vuole arrendersi : “So di poter dare ancora tanto - non voglio rinunciare” : Ci ha provato Andy Murray. Il campione scozzese, ex numero 1 del mondo del tennis, è uscito di scena nel primo turno degli Australian Open 2019 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (5) 6-7 (4) 6-2 in 4 ore e 14 minuti di partita. Una lotta contro il suo avversario e probabilmente anche contro se stesso, dopo l’annuncio del ritiro, che lui vorrebbe fosse a Wimbledon. Con tre titoli Slam ...

Australian Open - la Kvitova c’è : Rybarikova asfaltata al 1° turno : Australian Open, Petra Kvitova approda al secondo turno dello Slam Australiano battendo la Ryibarikova in due set Australian Open, Petra Kvitova ha vinto al primo turno del torneo contro la Ryibarikova. La tennista ceca non ha avuto particolari problemi contro la collega slovacca, battuta 6-3 6-2 senza affanni. La Kvitova si candida ad un ruolo da protagonista nel primo Slam dell’anno, adesso affronterà al secondo turno la romena ...

LIVE Sport - DIRETTA 14 gennaio : risultati Australian Open - bene gli azzurri. Dakar in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi lunedì 14 gennaio. Giornata particolarmente ricca e avvincente, tanti eventi sotto i riflettori e lo spettacolo non mancherà per iniziare la settimana alla grande. Incominciano gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis: subito in campo due colossi come Roger Federer e Rafael Nadal ma anche quattro italiani a caccia di gloria (Seppi, Travaglia, Berrettini, Fabbiano). La Dakar ...

Andy Murray rimanda il ritiro? “Australian Open - forse ci vedremo ancora…” : Andy Murray non ha chiuso le porte ad un possibile ritorno agli Australian Open nella prossima stagione, dipenderà dall’operazione “forse ci vedremo ancora, farò tutto il possibile. Per tornare dovrei sottopormi ad un’operazione senza nessuna garanzia di come potrà andare dopo ma spero di tornare“. Lo dice L’ex numero uno del mondo Andy Murray al termine del match perso al 1° turno dell’Australian Open ...

Australian Open - Boultier clamorosamente distratta : si dimentica del super tie-break ed esulta in anticipo : Australian Open, Katie Boulter protagonista di un errore davvero pazzesco, fortunatamente per la tennista ha vinto ugualmente al termine del super tie-break Katie Boulter si dimentica del super tie-break e festeggia in anticipo la vittoria contro la russa Ekaterina Makarova. E’ successo nel terzo e decisivo set dell’incontro tra le due giocatrici al primo turno dell’Australian Open. Dopo aver messo a segno il punto del ...

Australian Open - Roger Federer in scioltezza su Istomin : il primo turno è una passeggiata : Australian Open, Roger Federer ha superato Istomin senza particolari difficoltà: 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale Australian Open, Roger Federer ha iniziato col piede giusto il primo Slam dell’anno. Il fenomeno svizzero ha vinto in tre set contro Istomin, senza soffrire più di tanto. 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale, con Re Roger che ha dato spettacolo come di consueto. Adesso sulla strada di Federer vi sarà Evans, un altro turno sulla ...

Australian Open - Murray lotta come un leone ma crolla al 5° contro Bautista : match da “libro cuore” : Australian Open, Andy Murray ha dato tutto in un incontro fantastico contro Bautista Agut: sconfitta ed addio al torneo a testa altissima per lo scozzese Australian Open, Andy Murray è stato eliminato al primo turno del torneo dello Slam, probabilmente la sua ultima apparizione in terra Australiana da tennista professionista. Ha chiuso in lacrime al termine di una gara nella quale non ha mollato davvero mai. Sotto 2 set a 0 contro Bautista ...

Australian Open – Cilic stende Tomic in 3 set : il tennista croato avanza ai trentaduesimi di finale : Marin Cilic ha vita facile contro Bernard Tomic: il tennista croato si impone in 3 set, sudando più del dovuto solo nell’ultimo periodo di gioco Bastano 2 ore e 5 minuti a Marin Cilic per staccare il pass dei trentaduesimi di finale degli Australian Open. Il tennista croato, attualmente numero 7 del ranking ATP nonché testa di serie numero 6 del torneo, ha superato Bernard Tomic (numero 88 ATP) in tre set, vinti con il punteggio di 6-2 / ...

Tennis - Australian Open : esordio ok per Seppi - rientro con successo per Nadal : Nadal rientro CON successo - Rafael Nadal, n.2 del mondo, al rientro in gare ufficiali dopo quattro mesi di assenza, stacca il pass per il secondo turno regolando l'Australiano James Duckworth con il ...

Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Camila Giorgi esordisce nel primo incontro contro la serba Dalila Jakopovic e le attese, inutile negarlo ci sono per quanto ha fatto vedere nel 2018. L’azzurra, vincitrice del torneo di Linz (Austra), vuol dare continuità alle proprie prestazione e vuol iniziare con il piede giusto questa avventura Australiana. Le incognite però non mancano per una giocatrice capace di tutto in campo, nel bene e nel male. Pertanto scopriremo domani cosa ...

Australian Open : inizia il primo torneo del Grande Slam - la finale il 27 gennaio : Si apre oggi, lunedì 14 gennaio, la storica competizione tennistica che dominerà le pagine sportive nei prossimi giorni. Una piccola guida agli Australian Open permetterà di apprezzare meglio questo famoso torneo. Dove si svolgono gli Australian Open Il torneo Australian Open si svolge a Melbourne, seconda città più popolosa dell’Australia in coda a Sydney. I campi prescelti, chiamati Hisense Arena e Laver Arena, fanno parte del colossale ...