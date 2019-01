Sul Messico mi sono sbagliata Ecco come stanno realmente le cose sulle donne condannate

The Wall : Roger Waters vorrebbe suonare l'album Sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti : Roger Waters continua a dire la sua e continua a usare la musica per veicolare i suoi messaggi politici senza avere paura delle conseguenze. L'agenzia di stampa francese France-Press ha recentemente scritto che Waters vorrebbe eseguire dal vivo l'intero album The Wall lungo la frontiera che separa il Messico dagli Stati Uniti. La provocazione Tra i più celebri dischi dei Pink Floyd, pubblicato nel 1979, The Wall rappresenta un potente strumento ...

Il discorso di Trump Sul muro con il Messico : Parlando alla nazione dallo Studio Ovale per la prima volta, ha chiesto al Congresso i fondi per costruirlo e ha accusato i Democratici dell'attuale "chiusura" del governo

Nessuna certezza Sulla morte della giovane italiana in Messico. La sindaca del suo paese : "È il momento della disperazione" : Sono ancora da chiarire le cause della morte di Anna Ruzzenenti, la 27enne ritrovata morta in Messico, a Playa del Carmen, e residente a Bardolino, comune in provincia di Verona sulla riviera ...

Ventisettenne italiana trovata senza vita in Messico. Si indaga Sulle cause : Un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni, Anna Ruzzenenti, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, in Messico. Lo riferisce il quotidiano L’Arena. La giovane era partita il 13 dicembre per un viaggio in Centro America. Non c’è chiarezza sulle cause del decesso, che potrebbe essere stato provocato da un malore o un incidente, ma al moment...

“Anna è morta”. 27 anni - era partita per il Messico da 10 giorni : mistero Sulla sua fine : È avvolta nel mistero la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni. La giovane, riferisce il quotidiano L’Arena, è stata trovata morta a Playa del Carmen. La 27enne, che lavorava per una scuola di immersione, era partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza nel paese centro-americano. La donna era originaria di Bardolino, in provincia di Verona. Ancora da chiarire le cause del decesso, che ...

Messico - Club America campione : l'eSultanza spiritata di Herrera : Dopo lo 0-0 dell'andata, il Club America ha vinto 2-0 la finale di ritorno contro il Cruz Azul conquistando il titolo Apertura del campionato messicano. Con questa vittoria, le Aquile diventano la ...

Carovana migranti : bambini marchiati con numero Sul braccio al confine tra Usa e Messico : Le immagini pubblicate dall'emittente americana Msnbc mostrano la pratica di "registrazione" degli agenti di polizia messicana

Messico - bimbi al confine marchiati Sul braccio. Siamo complici anche stavolta? : “bimbi migranti in attesa al confine tra Messico e Stati Uniti con i numeri marchiati sul braccio”. Riporto testualmente la prima riga del lancio Ansa. Guardatela bene, rileggetela se volete: non c’è un aggettivo, mezzo attributo, eppure queste 17 parole si inchiodano metalliche e disumane. Termini inermi, che agganciati uno dietro l’altro formano il recinto dove viene confinata la memoria dell’umanità, la memoria e l’umanità. Nessuna di quelle ...

