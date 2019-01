Attenzione alla truffa del mercurio | via pensione e gioielli | l' ennesimo caso

Lazio - cori razzisti e antisemiti dalla curva. Il portavoce del club : 'Condanniamo - ma Attenzione a psicosi mediatica' : cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono ...

Vallecrosia : lungomare completamente pedonale Perri "Grazie alla Regione Liguria ed ai suoi funzionari per l'Attenzione e la disponibilità a ... : Questa la proposta del consigliere Perri approvata dall'attuale amministrazione e dalla Regione Liguria per rilanciare in maniera concreta il waterfront, la spiaggia ed il lungomare. "Questo è quanto ...

WhatsApp a pagamento nel 2019 - Attenzione alla truffa : ... come funziona la truffa Il messaggio-bufala di WhatsApp a pagamento spiega che i nuovi gestori della piattaforma hanno deciso di voler monetizzare i miliardi di utenti sparsi in tutto il mondo ...

I Biologi e L’ennesimo allarme : Attenzione - molti vaccini sono sporchi - con diserbanti e feti abortiti : vaccini “sporchi”, con tracce di diserbante e Dna umano ricavato da feti abortiti. E vaccini anche inutili, cioè privi delle necessarie sostanze immunizzanti. È esplosiva la denuncia di Vincenzo D’Anna , presidente dell’ordine dei Biologi, sulla scorta delle analisi effettuate su vaccini somministrati ai bambini italiani. Risultati-choc, quelli che D’Anna ha presentato in esclusiva a Franco Bechis (nella foto a lato), direttore del quotidiano ...

Pallavolo – Modena - Simone Anzani suona la carica : “contro Ravenna non dovremo mai abbassare l’Attenzione” : Simone Anzani carica i compagni in vista della sfida di Modena contro Ravenna nella speciale giornata del ‘Parmareggio Day’ Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del match di domenica con la Consar Ravenna. A disposizione dei media Simone Anzani: “I primi quattro mesi a Modena? Innanzitutto, abbiamo raggiunto un primo importante traguardo conquistando la ...

Imola - capodanno alla Rocca : Attenzione a divieti e vie d'accesso : ... fino alla notte del 31 dicembre negli spazi del Mercato Ortofrutticolo: musica live non stop, dj set, ma anche spettacoli e animazioni per i più piccoli, street food, e tantissimo divertimento.

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Kobayashi favorito ma dovrà fare attenzione ai polacchi e ai tedeschi. Attenzione alla mina vagante Kraft : Dopo una pausa di 13 giorni, domani ricomincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile con le qualificazioni della prima gara della 67esima edizione della Tournèe dei Quattro Trampolini. Si riparte dalla Germania, per la precisione dal trampolino HS137 di Oberstdorf, località ubicata nella parte meridionale della Baviera a pochi chilometri dal confine con l’Austria. Il primo crocevia della stagione è finalmente arrivato, ...

Meteo - bel tempo fino a Capodanno : ma Attenzione alla 'trappola' nebbia : Le conseguenze dell'alta pressione porteranno, oltre ad un tempo soleggiato, il problema nebbia in diverse zone. Temperature...

Etna - eruzione e terremoti : “Massima Attenzione e assistenza alla popolazione” : “Stanotte la terra ha tremato vicino a Catania, probabilmente legata alle attività vulcaniche dell’Etna. La macchina della protezione civile e dei soccorsi è già operativa da stanotte e il capo, Angelo Borrelli, che mi sta aggiornando costantemente, è già in viaggio per raggiungere Catania. Sarà garantita la massima assistenza e immediata sistemazione a chi ha visto crollare la propria casa, per tutti gli altri saranno allestiti ...

40esimo anniversario della Riforma e Apertura : alta Attenzione della comunità internazionale al discorso di Xi Jinping alla Conferenza di ... : ... giustizia e rispetto reciproco, che beneficherà tutti i paesi del mondo. Secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, la Cina ha completato in solo decenni uno sviluppo per il quale i paesi ...

Allarme sigarette elettroniche tra i giovani degli USA - il chirurgo generale : “La nicotina è pericolosa - può influenzare apprendimento - Attenzione e memoria” : Il chirurgo generale degli Stati Uniti sta esortando ad un rapido intervento per impedire che i brand di sigarette elettroniche creino dipendenza in milioni di adolescenti. In un avviso, Jerome Adams ha dichiarato che genitori, insegnanti, operatori sanitari e autorità governative devono intraprendere delle “misure aggressive” per impedire che i bambini utilizzino le sigarette elettroniche. La legge federale vieta la vendita dei dispositivi ...

Allerta Meteo : Attenzione a piogge e temporali di oggi al Sud - domani migliora in tutta Italia. Mercoledì nuova perturbazione dalla Francia : 1/20 ...

Oroscopo inverno - Ariete : il lavoro aumenterà - Attenzione alla salute : L'inverno che sta per arrivare sarà un periodo molto redditizio per l'Ariete, colmo di tutto quel successo di cui questo segno zodiacale è dotato. Grazie a Marte ed Urano vedranno realizzati i loro progetti lavorativi, soprattutto nella prima parte della stagione invernale. Da febbraio in poi invece potrebbe subire un piccolo declino a causa di un forte senso di nervosismo, ma nulla che non si possa rimediare. Amore e rapporti personali Il ...

Fedez lancia l'allarme : "Attenzione a nuove droge - è partita moda di Lean e codeina" : In una Instagram Stories, il rapper parla di una "usanza che abbiamo importato dall'America" e invita i colleghi a...