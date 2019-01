: Usa, guida bendata come in Bird Box - TelevideoRai101 : Usa, guida bendata come in Bird Box - raimondoschiavo : RT @NamanTarcha: #Siria???? La Cosiddetta coalizione internazionale a guida Usa afferma che non fornirà informazioni e dettagli sui tempi e… - grandemostro1 : RT @NamanTarcha: #Siria???? La Cosiddetta coalizione internazionale a guida Usa afferma che non fornirà informazioni e dettagli sui tempi e… -

Una 17enne dello Utah ha provocato un incidente in autostrada schiantandosi contro un'altra autondonel film horror di Netflix, "Box", secondo quanto riportano i media. Per fortuna tutti i coinvolti sono rimasti illesi. Nella pellicola, la protagonista, Malorie, (Sandra Bullock) è costretta a muoversiin un mondo post apocalittico per evitare di incrociare lo sguardo con creature che spingono al suicidio.Sui social è scattata una sfida ad emulare la protagonista del film della regista Susanne Bier(Di sabato 12 gennaio 2019)