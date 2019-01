Salvini | Saviano non sa più cosa inventarsi | poveretto

Saviano attacca - ancora - Salvini "In divisa? È come Fidel Castro" : Roberto Saviano torna ad attaccare il minitro degli Interni. Questa volta lo scrittore punta il dito contro Salvini per aver indossato l'uniforme della polizia e dei vigili del fuoco nelle sue ultime ...

Polemica sull'uso della divisa - è scontro Saviano-Salvini : Roma, 7 gen., AdnKronos, - Scoppia il caso sull'utilizzo di divise delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Se l'Usb ne denuncia "l'uso improprio", altri sindacati ...

Roberto Saviano e Matteo Salvini - botta e risposta sulle divise della polizia : La guerra tra Roberto Saviano e Matteo Salvini si arricchisce di un ultimo, grottesco, capitolo. Grottesco per le accuse di mister Gomorra, il quale - pare evidente - non sa più cosa inventarsi. Ora Saviano infatti punta il dito contro il vicepremier leghista perché indossa divise delle forze dell'o

Saviano attacca : 'A Salvini i migranti servono - Di Maio viscido e paraculesco' : Roberto Saviano nei giorni scorsi aveva attaccato ancora una volta il ministro Matteo Salvini e come al solito i toni sono stati tutt'altro che cordiali. Lo scrittore lo ha invitato ad aprire i porti e a smetterla di fare il "pagliaccio", evidenziando come non fosse vero che gli sbarchi in Italia erano i finiti, ma semplicemente erano passati in sordina poiché non funzionali a quella che sarebbe la propaganda del leader della Lega. Proprio sulla ...

Salvini - Saviano : è di nuovo polemica sui 49 migranti ancora in mare : Salvini è finito nuovamente nel mirino polemico dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano. A far riesplodere un confronto, a dire il vero mai sopito, è la vicenda della nave Sea Watch che, da giorni ormai, è attraccata davanti alle coste maltesi in attesa di poter far scendere i 49 migranti che si trovano a bordo. Contro la scelta, fortemente sostenuta da Salvini di non aprire i porti italiani, si è scagliato ieri pomeriggio, con un video dai toni ...

Saviano a Salvini : 'Smettila di fare il pagliaccio. stai mentendo' (VIDEO) : Roberto Saviano è sempre stato particolarmente critico nei confronti di Matteo Salvini. Risuonano ancora le parole con cui definiva "ministro della malavita" l'attuale leader del Viminale: il terreno di scontro stavolta è riguardo la diatriba che sta coinvolgendo il numero uno della Lega, i sindaci, il decreto sicurezza e, naturalmente, i porti chiusi. In queste ore sono stati diversi i primi cittadini italiani che hanno manifestato l'intenzione ...

Migranti - Matteo Salvini replica a Roberto Saviano : “Non capisce quello che legge” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, replica allo scrittore Roberto Saviano e al suo appello di aprire i porti ai 49 Migranti da giorni in mare: “Le polemiche di sindaci o di pseudo scrittori che non capiscono quello che leggono non mi toccano, perché sono impegnato a lavorare e passo il mio tempo a lavorare e non a polemizzare”.Continua a leggere