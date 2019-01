Ecco Wooby | l' unico NPC umano di Fallout 76

eurogamer

Forse avrete sentito dire che Fallout 76 non ha NPC umani. Ebbene è così, e questa è proprio l'eccezione che conferma la regola.Come riporta PCgamesn, alcuni giocatori sono riusciti a farsi strada in una stanza segreta del gioco dove hanno trovato proprio lui, Wooby. Wooby è l'unica persona del West Virginia che non è uscita dal Vault 76. Wooby si nasconde nella zone di gioco riservata agli sviluppatori e come possiamo vedere in quell'area si celano dati e oggetti di ogni sorta, anche non disponibili nel normale mondo di gioco. Wobby, il personaggio che vi possiamo trovare all'interno, non ha nulla di particolare, per cui l'ipotesi che si fa strada è che sia stato piazzato lì dagli sviluppatori per testare armi e oggetti di gioco.