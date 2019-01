Strage Bus A16 | Autostrade per l' Italia | Vicinanza ai parenti delle vittime

Strage del bus - Di Maio dopo la sentenza : ‘Toglieremo autostrade a Benetton. Feccia politica ha garantito profitti e impunità’ : “Le autostrade ce le riprendiamo”. La sentenza per la Strage del bus precipitato dal viadotto Acqualonga il 28 luglio 2013, facendo 40 morti, spinge Luigi Di Maio a tornare alla carica con la necessità di revocare la concessione ad autostrade per l’Italia. “Il grido di dolore delle famiglie delle vittime di Avellino dopo l’assoluzione” di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Aspi, “lo capisco ...

Strage Bus Avellino - Luigi Di Maio : "Assoluzione di Castellucci incomprensibile. Ci riprenderemo Autostrade" : "La rabbia dei familiari dopo l'assoluzione di Giovanni Castellucci mi fa incazzare". Non usa mezzi termini Luigi Di Maio per commentare l'esito del processo di primo grado per la Strage del bus di Avellino. L'ad di Autostrade era uno dei 15 indagati. Il vicepremier pentastellato rincara la dose: "Per essere chiari: io ce l'ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad autostrade contratti capestro che li solleva da ogni ...

Strage Bus Avellino : assolto l'ad di Autostrade

Strage Bus Avellino - l'incidente più grave della storia italiana - : Il 28 luglio 2013 l'impianto frenante del Volvo bianco su cui viaggiava un gruppo di ritorno da un week end fuori porta si rompe. Il mezzo sbanda, sperona diverse auto sulla A16, poi precipita nella ...