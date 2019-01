Sanremo Claudio Baglioni contro Matteo Salvini

people24.myblog

: #Baglioni? Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il… - matteosalvinimi : #Baglioni? Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il… - meb : Voglio ringraziare Claudio Baglioni per la sensibilità che ha sempre dimostrato nella sua carriera e per come ha da… - marcofurfaro : Se persino Baglioni e il Festival di #Sanremo2019 si schiera dalla parte dell'umanità, cari leghisti, mi sa che i r… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Le dichiarazioni che ha fattoa proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non riconfermareper i prossimi Festival di: «Mai più all’Ariston se ci sono io», avrebbe detto. «Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo alla farsa», aveva dichiarato ieri, attaccando il vicepremiere scatenando l’imbarazzo tra i vertici Rai. «? Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo», aveva poi replicato. Ma le dichiarazioni non sarebbero passate inosservate. E orala De Santis ...