Quota 100 e Reddito di Cittadinanza | slittano ancora CdM e decreto

Governo è stallo - slittano reddito e Quota 100. Scoppia il caso trivelle : Non si placa la tensione fra i partiti al Governo e slitta forse a venerdì prossimo il Consiglio dei ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza e Quota 100. La...

Reddito cittadinanza e Quota 100 - Cdm rinviato - Sale la tensione nel governo : Salta il Consiglio dei ministri sull'approvazione del maxi-decreto Reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione di governo, inizialmente annunciata per il 10 gennaio, sarà rinviata alla settimana ...

Stop a Quota 100 - slitta anche il reddito di cittadinanza : Non è ancora pronto per l'approvazione il decreto che contiene i due provvedimenti chiave del governo, reddito di cittadinanza e quota 100. Così, nonostante fosse stato dato più volte per certo l'...

Slittano reddito di cittadinanza e Quota 100 : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Governo è stallo - slittano reddito e Quota 100. Scoppia il caso trivelle : Non si placa la tensione fra i partiti al Governo e slitta forse a venerdì prossimo il Consiglio dei ministri che doveva varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La...

Slittano ancora i decreti su reddito e Quota 100 : dissidi - cambi e conti della Ragioneria : Intanto Di Maio annuncia che 260mila invalidi avranno accesso al programma del reddito. Mossa per superare i dubbi dell'altro vicepremier Salvini che aveva sottolineato come mancassero i fondi ...

Slitta il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 - ecco a quando : Tempi più lunghi per la questione Reddito di Cittadinanza e Quota 100 Bisognerà aspettare ancora per avere la parola definitiva sul decreto per Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Slitta, probabilmente alla prossima settimana, la discussione su queste tematiche nel Consiglio dei ministri, dal quale si attendeva il varo del provvedimento: l’esecutivo si incontra ugualmente oggi, ma senza avere sul tavolo né il maxi-decreto né la nomina del ...

Pensioni Quota 100 e RdC - si allungano i tempi del provvedimento di legge : Arrivano nuove conferme in merito allo slittamento del decreto relativo alle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 ed al reddito di cittadinanza. I due provvedimenti dovevano ottenere il via libera nella giornata di oggi, ma la verifica della Ragioneria dello Stato risulta ancora in corso mentre il nuovo rinvio sposta la scadenza alla prossima settimana. Il motivo sarebbe dovuto alla crescente tensione interna alla maggioranza ed al ...

Stallo nel governo - slittano reddito e Quota 100 : La sintesi in una sola parola: Stallo. Il governo giallo verde arranca, il caso migranti -con tanto di battibecco tra Conte e Salvini - ha lasciato scorie che 'appesantiscono' il cammino della ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - slitta il via libera del Consiglio dei ministri : La riunione del governo rinviata alla prossima settimana. Di Maio: "Accesso per 260.000 invalidi italiani". D'accordo il ministro Salvini: "Ha il nostro appoggio"

Pensioni - decreto Quota 100 e opzione donna : slitta il Consiglio dei ministri : Il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto approvare il decreto su quota 100, reddito di cittadinanza e la proroga dell'opzione donna è slittato. Nonostante questo imprevisto, per le donne sembrano esserci buone notizie: dopo giorni di indiscrezioni, pare ormai cosa fatta per le nate nel 1959 e 1960 la proroga dell'opzione donna. La bozza del decreto che sta circolando sui principali media italiani ricomprende infatti le nate entro il 31 ...

Pensioni - decreto Quota100 e opzione donna : slitta il Consiglio dei ministri : Il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto approvare il decreto su quota 100, reddito di cittadinanza e la proroga dell'opzione donna è slittato. Nonostante questo imprevisto, per le donne sembrano esserci buone notizie: dopo giorni di indiscrezioni, pare ormai cosa fatta per le nate nel 1959 e 1960 la proroga dell'opzione donna. La bozza del decreto che sta circolando sui principali media italiani ricomprende infatti le nate entro il 31 ...

Slittano Quota 100 e reddito cittadinanza La Ragioneria dello Stato chiede tempo E sul terzo settore la tassa sarà cambiata : Erano attesi per oggi ma la Ragioneria generale dello Stato sta ancora esaminando i provvedimenti. La nuova data utile sarebbe venerdì prossimo. Slitta anche la nomina del nuovo presidente Consob

Slittano Quota 100 e reddito cittadinanza La Ragioneria dello Stato chiede tempo : Erano attesi per oggi ma la Ragioneria generale dello Stato sta ancora esaminando i provvedimenti. La nuova data utile sarebbe venerdì prossimo. Slitta anche la nomina del nuovo presidente Consob