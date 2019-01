NBA sempre più social | partite via Twitter con telecamera soggettiva

L'NBA è sempre più social : gare in streaming con telecamera sul singolo giocatore : Tra i tanti primati che il mondo NBA può vantare in quanto a comunicazione e penetrazione sui social e nel mondo online, c'è di sicuro quello di aver reso Twitter un ambiente vivo , nonostante il marginale impatto a livello globale, , spesso il set di scontri, polemiche e soprattutto notizie. Per tutti i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

NBA - LeBron James : 'Grazie al titolo 2016 con i Cavs sono diventato il migliore di sempre' : ... ero super eccitato all'idea di ridare alla mia Cleveland un titolo dopo i 52 anni di digiuno… La prima ondata di emozioni che mi ha travolto è arrivata quando tutto il mondo mi ha visto piangere ...

NBA 2019 - Luka Doncic nella storia! Lo sloveno è il più giovane di sempre a segnare sette triple in una partita : Nonostante la sconfitta contro i New Orleans Pelicans, Luka Doncic ha scritto un’altra pagina di storia in questa prima parte di stagione. Il giocatore sloveno sta facendo grandi cose con la maglia dei Dallas Mavericks, dimostrando una personalità e una capacità di adattarsi al gioco della NBA davvero fuori dal comune. nella sfida di questa notte il 19enne nato a Lubiana ha messo a segno sette triple diventando il più giovane nella storia ...

NBA - LeBron James e il mercato dei Lakers : 'Ho sempre reclutato nuovi giocatori' : Il suo nuovo marchio, soprattutto il suo nuovo motto e messaggio da lanciare al mondo NBA. "Alla fine di tutto ciò che più conta è vincere: il mio lavoro adesso è quello di dimostrare che posso farlo.

NBA – Cena con contorno di polemiche : LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al ristorante - la trade è sempre più vicina : LeBron James ed Anthony Davis hanno Cenato insieme dopo la sfida tra Lakers e Pelicans: si alimentano i rumor sulla possibile trade che porti 'The Brow' a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA

Mercato NBA – Anthony Davis mette in guardia i Pelicans : “fra la legacy e i soldi sceglierò sempre…” : Anthony Davis, finito al centro di diverse voci di Mercato, ha spiegato di preferire una carriera vincente in NBA ai soldi: chiaro segnale del mancato rinnovo con i Pelicans? Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di Mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

NBA - Sacramento Kings-Indiana Pacers : a ottobre la prima partita di sempre in India : ... che da quando ha acquistato Sacramento nel 2013 non ha mai nascosto il sogno e l'ambizione di vedere i suoi Kings protagonisti in India " e se in tutto il mondo la NBA continua a raggiungere sempre ...

NBA - Raptors e Denver sempre in vetta : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Dieci incontri nel turno di questa notte in Nba. Vincono e si confermano in testa i Toronto Raptors, la squadra forse più in forma del momento, prevalendo nettamente su ...

NBA – Duro sfogo di Rudy Gobert : “falli? Fischiano sempre la stessa merda ogni notte” : Sfortunato protagonista del fallo su Wade che è costato la sconfitta ai Jazz, Rudy Gobert si è sfogato a fine partita puntando il dito contro il metro di giudizio arbitrale Rudy Gobert ha un problema con i falli. Il centro degli Utah Jazz, sempre molto ‘solido’ nel suo modo di difendere, è spesso punito dagli arbitri per la troppa durezza dei suoi contrasti che costa un numero di punti extra per gli avversari che risultato ...

NBA - ci pensa sempre LeBron : 38 punti per James - i Lakers battono i Pacers : I Lakers invece si lasciano alle spalle una pessima sconfitta come quella contro i Nuggets e si godono il lusso di aver in squadra il giocatore più forte del mondo.

NBA – LeBron James ringrazia la Quicken Loans Arena : “ho sempre dato tutto - gli applausi di Cleveland significano tanto” : LeBron James torna alla Quicken Loans Arena, per la prima volta in stagione, da avversario dei Cleveland Cavaliers: il numero 23 vince e riceve gli applausi del suo ex pubblico Notte di grandi emozioni quella appena trascorsa alla Quicken Loans Arena di Cleveland, Ohio. Nonostante la sconfitta, l’ennesima di una stagione davvero funesta per i Cavs (2 vittorie in 16 partite), il pubblico ha potuto salutare nuovamente LeBron James. Il ...

Basket - NBA LeBron riscrive la storia - è il quinto marcatore di sempre : WASHINGTON - Incontenibile LeBron James. Allo Staples Center il Prescelto stende Portland con 44 punti e compie un altro passo verso la leggenda superando i 31.419 punti di Wilt Chamberlain nella ...

