Mara Maionchi | «Italia’s Got Talent più libero di X Factor»

X Factor 2019 giudici - Mara Maionchi ci sarà? Intanto elogia Lodo Guenzi : Mara Maionchi ci sarà a X Factor 2019? Le prime novità sui giudici È sempre il momento giusto per parlare dei giudici di X Factor 2019! Tra non molto partiranno le Audizioni della nuova stagione, per cui la produzione dovrà presto provvedere alla conferma di qualche giudice o all’arrivo di nuovi. Nei prossimi mesi scopriremo […] L'articolo X Factor 2019 giudici, Mara Maionchi ci sarà? Intanto elogia Lodo Guenzi proviene da Gossip e ...

Perchè ho detto a Mara Maionchi di farla finita con i talent? Semplice - ci stiamo perdendo gli artisti di razza - e lei lo sa bene : [embed]https://youtu.be/IYec1QhuIFg[/embed] Sono costretto ad occuparmi delle polemiche generate dal mio intervento a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7 domenica scorsa 6 gennaio. Lo faccio in ritardo rispetto a tutti i giornali che hanno messo me e Mara Maionchi nella homepage da ieri (e al momento in cui scrivo ci siamo ancora). Arrivo dopo tutti perché io stesso sono rimasto sorpreso dall’eco che quello che è successo alla fine di ...

Mara Maionchi ho combattuto il cancro ora va bene : Dopo tre anni Mara Maionchi è tornata a parlare del cancro con il quale ha combattuto. La prima volta che aveva deciso di raccontare della sua battaglia col male era il 2015 e oggi è tornata sull’argomento ospite della trasmissione “I Lunatici”, di Radio 2. “«Fino a ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli. Questo è un problema che quando ti visita ...

GIUDICI X FACTOR 2019/ Fedez - Manuel Agnelli e Lodo via? Parla Mara Maionchi e rivela che… : GIUDICI X FACTOR 2019, tutto da rifare per Sky dopo la possibile fuga di Fedez e Mara Maionchi, l'addio di Manuel Agnelli e la bocciatura di Lodo Guenzi

