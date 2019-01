La beta online di Dead or Alive 6 sta per arrivare su PS4

Android 9 Pie beta per Nokia 6 è trapelato online : Una prima versione beta dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per Nokia 6 è da poco apparsa online ed è già disponibile al download. L'articolo Android 9 Pie beta per Nokia 6 è trapelato online proviene da TuttoAndroid.

Avete giocato alla beta di Red Dead Online? Avete diritto a $250 e 15 lingotti d'oro : Novità in arrivo per Red Dead Online, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 che ha attirato le attenzione di una marea di giocatori nel corso dell'ultima settimana. Novità che ci vengono svelate direttamente da Rockstar Games in un comunicato ufficiale:Vogliamo ringraziare la community di Red Dead per averci mandato tantissimi feedback utili e per aver giocato durante la prima settimana dall'uscita della beta di Red Dead Online. ...

Buone notizie per i giocatori di Red Dead Online dato che i progressi della beta dovrebbero essere mantenuti : Non è sempre una prassi ma il fatto che i progressi fatti durante un fase beta vengano resettati una volta uscita la versione finale di un titolo non è di certo una novità o una possibilità così strana. Proprio per questo motivo il fatto che Rockstar Games avesse avvertito i giocatori del possibile reset dei progressi della beta di Red Dead Online non ci aveva stupito più di tanto.L'ultimo aggiornamento della software house fa però ben sperare. ...

Red Dead Online cancellerà i progressi dopo la fase beta? Rockstar risponde alla community : L'apertura globale dei cancelli digitali di Red Dead Online è stata senza ombra di dubbio salutata con grande favore dalla community di giocatori, che da subito si sono fiondati a sfidare le insidie del selvaggio West videoludico targato Rockstar Games. Non è stato un esordio indolore però quello del comparto multigiocatore del titolo, sebbene in linea di massima tutto si è svolto senza eccessivi intoppi. La notizia che ha destato ...

Rockstar avverte i giocatori di Red Dead Online che i progressi fatti durante la beta potrebbero non essere permanenti : Come segnalato da Eurogamer.net, Rockstar ha avvertito i giocatori di Red Dead Online che i progressi fatti durante la beta appena lanciata potrebbero non essere permanenti.La beta di Red Dead Online è iniziata ieri e, secondo Rockstar, il lento lancio della fase ha lo scopo di "[facilitare] i nostri server e sistemi nella gestione di una base di giocatori sempre più ampia".A differenza di molte cosiddette "beta" al giorno d'oggi, che esistono ...

beta di Red Dead Online : accesso anticipato oggi alle 14 : 30 : Ora che tutti, nell’ultimo mese, hanno avuto l’occasione di vivere la storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde in Red Dead Redemption 2, è quasi giunto il momento di iniziare il periodo di Beta di Red Dead Online. L’accesso anticipato alla Beta di Red Dead Online avrà inizio oggi, martedì 27 novembre, per poi culminare nell’accesso completo al pubblico venerdì 30 ...