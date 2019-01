Il boss di Nvidia definisce deludente la Radeon 7 di AMD

eurogamer

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Nel corso del CES 2019, l'amministratore delegato di AMD, Lisa Su, ha presentatoVII: la prima GPU di gioco al mondo a 7nm. La scheda è progettata per competere con l'RTX 2080, ma ildiJensen Huang è interessato? Apparentemente no. Anzi ha definito il prodotto del suo rivale "".Su ha mostrato la potenza diVII sul palco con una serie di test benchmark e una demo in 4K di Devil May Cry 5, che ha girato per lo più tra 70 e 120 FPS. Huang, tuttavia, era tutt'altro che colpito, come segnala Techspot. "La performance è pessima e non c'è nulla di nuovo", ha detto il CEO."Non c'è Ray Tracing, niente AI. È una scheda a 7nm con memoria HBM che a malapena tiene il passo con una 2080. E se accendiamo il DLSS la schiacceremo. Lo stesso se accenderemo il Ray Tracing".Read more…