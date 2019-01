Gattuso | Higuain lavora sodo e gioca Il futuro sono cose sue | di suo fratello e di

Gattuso : 'Spero che Higuain rimanga qui il più possibile' : Il Milan torna in campo. Domani si gioca la Coppa Italia in casa della Sampdoria, in attesa della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Con la grana Higuain, al centro di insistenti voci di mercato: ...

Milan - Shevchenko ha la cura per la rinascita : “fiducia a Gattuso e Higuain - questa squadra ha un’identità” : Il ct dell’Ucraina ha analizzato il momento dei rossoneri, sottolineando come ci voglia pazienza per tornare al top in Italia e in Europa L’ambiente Milan gli è familiare come pochi, visti i suoi trionfi con la maglia rossonera addosso. Andriy Shevchenko continua a seguire senza sosta le sorti della sua ex squadra, nonostante gli impegni da ct dell’Ucraina lo assorbano in maniera quasi ...

'Io e Higuain come Banfi e Aristoteles' : il Milan - Gattuso e la 'cura Canà' : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Milan - Higuain spezza il digiuno di gol : “Gattuso mi ha sempre appoggiato - adesso prendiamoci la Supercoppa” : L’attaccante argentino ha parlato dopo la vittoria del Milan sulla Spal, puntando adesso la concentrazione sulla Supercoppa Un digiuno lungo due mesi, da quel lontano 28 ottobre giorno di Milan-Sampdoria. A distanza di 866 minuti, Gonzalo Higuain è tornato a far breccia nella porta avversaria, piegando una Spal passata in vantaggio a San Siro grazie al gol di Petagna. Castillejo prima e il Pipita poi hanno ribaltato il risultato, ...

Milan - Higuain torna al gol dopo 866' : "Tutto merito di Gattuso" : Se l'è levata di dosso. No, non la maglia rossonera: il mercato non c'entra e forse nella sosta le voci insistenti si spegneranno, con buona pace del Chelsea e soprattutto di Sarri. Gonzalo Higuain si ...