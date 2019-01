Gassosa e sciroppo per la tosse per sballarsi | effetti devastanti sul cervello

Blastingnews

: Napoli, l'ultimo mix per lo sballo nei locali: gassosa e sciroppo per la tosse - EmanueleCaradin : Napoli, l'ultimo mix per lo sballo nei locali: gassosa e sciroppo per la tosse - genko74 : Napoli, l'ultimo mix per lo sballo nei locali: gassosa e sciroppo per la tosse - kiofra1 : Qualcuno ha detto Flambè Boe? Napoli, l'ultimo mix per lo sballo nei locali: gassosa e sciroppo per la tosse… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Non solo droga e alcool per, ma ancheper la. E' l'allarme che è partito dall'Italia settentrionale, ma che si è diffuso anche il sud. A Napoli in questi giorni è allarme per il consumo di questo pericolosissimo mix, una vera e propria bomba capace di fare andare in tilt il. Proprio qualche giorno fa, sulle nostre pagine on-line, parlavamo del problema che si è avuto a Chiaia, sempre nel capoluogo partenopeo, dove numerosi giovani sono stati trovati quasi privi di sensi per strada, sui marciapiedi, completamente in balia di alcool e droga. Un allarme che è stato lanciato dagli stessi abitanti della zona. E l'esistenza di quest'altra sostanza micidiale non fa altro che alzare il livello di guardia, poiché sia una bevanda gassata, che unoper la, costano relativamente poco, quand'anche si possono trovare belli e pronti a ...