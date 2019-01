Avvio in rialzo per Piazza Affari | Ftse Mib +0 | 4%

Wall Street verso un Avvio in rialzo dopo frenata vigilia - si guarda a meeting Fed di domani : I future su Wall Street si muovono in territorio positivo, dopo il brutto avvio di settimana che ha visto l'indice S&P 500 chiudere sui nuovi minimi annui. I listini provano dunque a mettere da parte ...

Borse europee fiacche - Avvio in rialzo a Wall Street : Wall Street ha iniziato la seduta in deciso rialzo: l'indice Dow Jones segna +0,6% al pari del Nasdaq, dopo la conferma che la crescita dell'economia statunitense si è mantenuta forte nel terzo ...

Futures USA in rialzo. Previsto Avvio in verde per Wall Street : Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street. I Futures sui principali indici statunitensi viaggiano in buon rialzo, spinti dall' ottimismo per una ripresa delle trattative commerciali tra Stati ...

Wall Street : previsto Avvio in leggero rialzo - oggi Pil e discorso Powell : "Si prevede che l'economia statunitense faccia segnare un'espansione ad un tasso di crescita del 3,5%, in calo rispetto una forte lettura del secondo trimestre del 4,2%, ma a un tasso di crescita ...

Avvio in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 38% : Roma, 23 nov., askanews, - Partenza in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna lo 0,38%, a 18.673 punti.

Avvio in rialzo per le borse europee : Roma, 23 nov., askanews, - Partenza in rialzo quest'oggi per le borse europee. Bene Francoforte che guadagna lo 0,28% e Parigi in rialzo dello 0,26%. Sulla stessa scia Londra, in progresso dello 0,26%.

Wall Street : previsto Avvio poco mosso - Nasdaq in leggero rialzo : Ieri sera il governatore della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che l'economia è forte, ma nel 2019 potrebbero esserci dei "venti contrari", ad esempio il rallentamento della domanda dall'estero, il ...

Video : netto rialzo in Avvio di seduta per Telecom Italia : netto rialzo in avvio di seduta per Telecom Italia ordinarie e risparmio. Bene anche Cembre, Digital Bros e Mondo Tv. Dollaro molto forte contro euro. Stm spiegata con le onde di Elliott. https://www.youtube.com/watch?v=hD-5A3NlyrU , AM - www.ftaonline.com,

Avvio di settimana in rialzo per le borse europee : Roma, 12 nov., askanews, - Buon Avvio di settimana per le borse europee che aprono le contrattazioni tutte in rialzo. Francoforte guadagna lo 0,40%, mentre Parigi si mostra in rialzo dello 0,54%. Bene ...

Piazza Affari prevista poco mossa in Avvio - Borse europee in rialzo. Focus sui conti di Unicredit - Poste e Generali : ... delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha indicato la volontà di lavorare con i democratici su iniziative che possano permettere all'economia di ...

Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in Avvio - oggi i conti di Intesa e Ubi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha dichiarato che la manovra "non cambia" e che al momento "non c'è né scontro né compromesso" con l'Ue.