Addio al maestro dei retroscena Guido Quaranta Aveva 91 anni

Addio a Guido Quaranta - il maestro del retroscena politico : Questa mattina all'ospedale Gemelli, dove era ricoverato in seguito a un ictus, è morto Guido Quaranta, storico giornalista parlamentare del settimanale. Lo riporta l'Espresso. Aveva 91 anni."Non aveva mai smesso di scrivere per L'Espresso: l'ultimo suo pezzo - ricorda il direttore, Marco Damilano - era arrivato in redazione poco prima che si sentisse male. Di due mesi fa, invece, lo straordinario 'come eravamo' di vita parlamentare che ...