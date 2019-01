Windows 10 | aggiornamento di aprile sottrae 7 GB di storage dal PC

Windows 10 October 2018 Update : disponibile l’aggiornamento cumulativo di gennaio : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 16299.904 e può essere identificata con il codice KB4480978. Changelog Risolta una vulnerabilità di sicurezza sugli endpoint remoti di PowerShell. A partire da questa versione, non è più possibile configurare gli endpoint remoti di PowerShell per funzionare anche con account non ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile il terzo aggiornamento di dicembre : E’ in corso in questi minuti il roll-out del terzo aggiornamento cumulativo di dicembre per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.195 e può essere identificata con il codice KB4483235. Changelog Risolte alcune vulnerabilità di sicurezza per Internet Explorer. Download Per installare subito la nuova build, è sufficiente recarsi in Impostazioni > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.194 e può essere identificata con il codice KB4471332. Changelog Risolto il bug che bloccava l’utilizzo della barra di riproduzione di Windows Media Player. Security Updates to Windows Authentication, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows App Platform ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.168 (codice identificativo KB4469342) e, dopo essere stata rilasciata nel ramo Release Preview del programma Insider, è ora disponibile per tutti. Questa risolve alcuni dei bug segnalati dagli utenti durante il mese di novembre fra cui il blocco della connessione ...

Windows 10 October 2018 Update : nuovo aggiornamento cumulativo [Release Preview] : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 October 2018 Update per gli utenti Insider nel canale Release Preview: si tratta della build 17763.167 (KB4469342). Changelog Addresses an issue in Microsoft Edge with using the drag-and-drop feature to upload folders from the Windows desktop to a file hosting service website, such as Microsoft OneDrive. In some scenarios, files contained in the ...