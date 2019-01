Udinese | arriva Zeegelaar in prestito

Calciomercato Genoa - è fatta per Pezzella : arriva dall' Udinese : Ripartirà dal Genoa la carriera di Giuseppe Pezzella . Accordo totale ormai raggiunto tra la società rossoblù e l' Udinese per il trasferimento del giocatore in Liguria, con il terzino sinistro classe ...

Calciomercato Crotone : scambio con l'Udinese - può arrivare Balic e partire Rohden (RUMORS) : La stagione della pronta rinascita che sembra assumere sempre più i contorni di un'annata fallimentare. Il Crotone, penultimo in classifica, prova a ripartire dal mercato di Gennaio per riuscire ad apportare alla rosa quei correttivi utili a riprendere il suo cammino e tentare la scalata ad una classifica difficile. Completamente rivisti i programmi societari che vedevano in estate proprio i rossoblu favoriti per la vittoria finale del torneo ...