Sul set di ' The New Pope' | Sorrentino a Venezia con Malkovich

Il Governo fa dietrofront e applica lo sconto Sull'Ires per gli enti no profit. Conte vede il Terzo Settore : "Subito il regime agevolato" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto questa mattina a palazzo Chigi una delegazione del Forum del Terzo Settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas italiana, Comunità di Sant'Egidio e Cottolengo, organizzazioni non profit che svolgono nel Paese numerose attività di grande rilievo in ambito sociale.L'incontro, a cui era presente anche il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore Claudio Durigon, ...

Slittano quota 100 e reddito cittadinanza La Ragioneria dello Stato chiede tempo E Sul terzo settore la tassa sarà cambiata : Erano attesi per oggi ma la Ragioneria generale dello Stato sta ancora esaminando i provvedimenti. La nuova data utile sarebbe venerdì prossimo. Slitta anche la nomina del nuovo presidente Consob

Ires Sul terzo settore - Durigon : “Trovate coperture per evitare aumento. Intervento nel primo decreto utile” : Sono state trovate le coperture per evitare il raddoppio dell’Ires dal 12 al 24% sulle attività del terzo settore introdotto in manovra. E per concretizzare la retromarcia promessa subito dopo Natale dal premier Giuseppe Conte e dai due vicepremier si interverrà “nel primo decreto utile”. E’ stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ad annunciare che le coperture ci sono, lasciando palazzo Chigi dopo ...

Mercato auto : Sul settore pesano gli effetti del calo delle vendite in USA e Cina : Negli Stati Uniti a influire negativamente sul Mercato dell'automotive , nell'ambito di un più generale rallentamento dell'economia mondiale e in particolare di quella cinese, vi sono, innanzitutto, ...

La ripresa - Duccio Forzano Sul set come nella vita : Eccola, la "ripresa", che lo ha portato a dirigere molte edizioni del Festival di Sanremo, eventi musicali di grande rilievo, importantissimi spettacoli della Rai con personaggi del calibro di ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - cdm Sul decreto slitta alla prossima settimana : slitta ancora il consiglio dei ministri su Reddito di cittadinanza e quota 100. Avrebbe dovuto tenersi oggi, poi domani. Invece è stato rinviato alla settimana prossima. Forse addirittura a venerdì 18, perché fino al giorno prima il vicepremier Luigi Di Maio sarà negli Stati Uniti. “La Ragioneria dello Stato deve ancora lavorare”, aveva spiegato mercoledì sera il ministro del Lavoro e dello Sviluppo. A rallentare il varo del ...

Allerta Meteo Europa - “Apocalisse” di Neve Sulle Alpi settentrionali : Austria - Svizzera e Germania sepolte - situazione drammatica [FOTO] : 1/8 ...

Il Monza corre Sul mercato : già spesi 1 - 7 milioni per sette acquisti : Prende forma il nuovo Monza di Berlusconi e Galliani. Già acquistati diversi giocatori, provenienti soprattutto dalla Serie B. L'articolo Il Monza corre sul mercato: già spesi 1,7 milioni per sette acquisti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il 10 gennaio in sala 'L'ora della verità' con Johnny Depp - bloccato negli Usa per problemi dell'attore Sul set : Arriva 'City of Lies - L'ora della verità' per Johnny Depp. Il film di Brad Furman sarà i n sala dal 10 gennaio in anteprima mondiale, distribuito da Notorius Pictures, dopo essere stato bloccato in ...

Sulla Via di Damasco : Freccero sostituisce (dopo 24 anni) Monsignor D’Ercole con Eva Crosetta : Carlo Freccero e Eva Crosetta La “rivoluzione Freccero” non ha risparmiato neppure la storica rubrica religiosa Sulla Via di Damasco. L’istrionico direttore di Rai2 ha, infatti, deciso di rinnovare la trasmissione in onda dal 2002, affidandone la conduzione, a partire dal prossimo 13 gennaio, alla giornalista Eva Crosetta. A fare le spese di questo cambiamento Monsignor Giovanni D’Ercole, autore e conduttore di Sulla Via di Damasco ...

Secondo Nvidia sono stati venduti 4 milioni di headset VR per PC dalla loro introduzione Sul mercato : Come segnala Dualshockers, nel corso del CES 2019 di Nvidia a Las Vegas il co-fondatore e CEO Jensen Huang è stato accompagnato da un'immagine in cui compariva la statistica "4M PC headset".Ciò indica che, Secondo Nvidia, almeno 4 milioni di headset VR per PC sono stati venduti dalla loro introduzione sul mercato nei mesi di marzo e aprile 2016 (Oculus Rift e HTC Vive). Sony ha annunciato che Playstation VR ha venduto 3 milioni di unità ...

Allerta Meteo - nuova grande tempesta di neve Sulle Alpi settentrionali : probabile oltre 1 metro di neve su nord dell’Austria - sud della Germania e Svizzera centro-orientale [MAPPE] : 1/7 ...

Chi sono gli hacker che chiedono un riscatto per 18mila file Sull’11 settembre : L’attacco terroristico alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001 (Chris Collins/Corbis/Getty Images) Una clinica di chirurgia plastica a Londra, un ospedale ortopedico di Atlanta dove sono state ricoverate stelle della costellazione Nba, un’azienda di colle. Fino al colpaccio, nel 2017: il trafugamento della quinta stagione di Orange is the new black da Netflix. Con tanto di relativa richiesta di riscatto per non diffondere gli ...

Hacker stanno pubblicando a pagamento file Sull’11 settembre : 11 settembre 2001, attacco alle Torri gemelle di New York (Getty Images) Il gruppo di Hacker The Dark Overlord ha pubblicato in rete il primo lotto contenente le chiavi di decrittografia di 650 documenti relativi alle pratiche per i risarcimenti legati agli attacchi terroristici alle Torri gemelle di New York, avvenuti l’11 settembre 2001. Nonostante il divieto da Twitter e il relativo riscatto pagato per non divulgare le informazioni ...