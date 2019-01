Sanremo | Baglioni e le polemiche sui migranti | la Rai ci mette una pezza

Sanremo : Salini - clima di piena collaborazione con Baglioni : E' inutile continuare a fare i buonisti, prendiamo tutte le miserie del mondo, dobbiamo accogliere, c'è spazio per tutti. Perché siccome è dimostrato dai fatti, queste persone che sono come noi, che ...

Sanremo 2019 - l’AD Rai Salini frena la De Santis : «Lavoriamo con Baglioni per un Festival di qualità» : Fabrizio Salini Fabrizio Salini getta acqua sul fuoco. Anzi, sul Festival di Sanremo. Nelle ore in cui divampano le polemiche attorno alle dichiarazioni sul tema migranti rese da Claudio Baglioni alla presentazione della kermesse 2019, l’AD Rai è intervenuto per smorzare i toni con parole istituzionali e concilianti. Il suo messaggio – che riportiamo di seguito – è arrivato poco dopo le esternazioni piccate rilasciate dalla ...

Sanremo - Salini : Al lavoro con Baglioni per festival in linea con aspettative : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. La direttrice di Ra1 : “È stato un comizio”. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo” : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Sanremo - Baglioni sotto attacco social. Direttrice Rai1 'Solito comizio'. L ad Salini 'Piena collaborazione con direttore artistico' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU

Sanremo è già un caso : Baglioni parla di migranti e Salvini lo bacchetta : Replica a stretto giro da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che su Twitter rivendica una titolarità esclusiva a occuparsi di migranti da parte della politica: «Canta che ti passa, ...

Baglioni contro Salvini sui migranti - il direttore di Rai Uno lo boccia : «Mai più a Sanremo». Ma poi precisa : parole trasformate in comizio : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non ...

Rai1 - la direttrice Teresa De Santis fulmina Baglioni : «La conferenza stampa di Sanremo trasformata in un comizio» : Teresa De Santis Nemmeno il tempo di entrare in corsa in un palinsesto e in un Festival di Sanremo da lei non orchestrati, e Teresa De Santis, la nuova direttrice di Rai1, ha già dei grattacapi da gestire. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda l’intervento a sorpresa sul tema migranti pronunciato ieri da Claudio Baglioni durante la conferenza stampa della kermesse sanremese. Il fuori programma politico del cantautore non sarebbe ...

Sanremo - "Diamoci una regolata". Peppino di Capri dalla parte di Salvini : come le suona a Claudio Baglioni : “La proposta per un mio premio alla carriera a Sanremo? Non sapevo che il riconoscimento spettasse al Comune, avrei preferito che mi chiamasse Claudio Baglioni. Ma mi fa piacere la petizione, speriamo si vada fino in fondo. Certo, Baglioni che ti chiama e ti dice 'sai mi farebbe piacere che...” A Un

Sanremo - 'Diamoci una regolata'. Peppino di Capri dalla parte di Salvini : come le suona a Claudio Baglioni : "La proposta per un mio premio alla carriera a Sanremo ? Non sapevo che il riconoscimento spettasse al Comune, avrei preferito che mi chiamasse Claudio Baglioni . Ma mi fa piacere la petizione, ...

Sanremo : Mogol - Baglioni sui migranti? io non avrei risposto : "Al posto di Baglioni non avrei risposto alla domanda sui migranti nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo": lo dice all'ANSA Mogol, presidente della Siae, rispondendo ad una domanda,...

Sanremo : sindaco di Lampedusa - Baglioni merita rispetto : E' inutile continuare a fare i buonisti, prendiamo tutte le miserie del mondo, dobbiamo accogliere, c'è spazio per tutti. Perché siccome è dimostrato dai fatti, queste persone che sono come noi, che ...

Da Jovanotti a Baglioni - quando a Sanremo è di scena la politica : ... quando il 34enne Jovanotti, ospite della seconda serata del festival, si esibì in un rap dal titolo 'Cancella il debito', che invocava la cancellazione del debito estero dei paesi del 'sud del mondo'...

Sanremo - Baglioni sotto attacco dei fan di Salvini 'Pensi a cantare'. Pd 'Basta toni squadristi' : Politica Migranti: Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale per la frase "finita la pacchia per i migranti" di ALBERTO CUSTODERO e VALENTINA RUGGIU