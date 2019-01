Samsung Galaxy S10 Unpacked prima del MWC e a San Francisco | queste le ultime

Samsung Galaxy F potrebbe rompersi se completamente piegato : Pare che quando il Samsung Galaxy F viene completamente piegato, c'è il rischio che si verifichino delle rotture. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy F potrebbe rompersi se completamente piegato proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy S10 E sarà la versione lite del top di gamma? Più mancanze per mitigare il prezzo : Il Samsung Galaxy S10 E potrebbe essere il modello della prossima ammiraglia che fino a questo momento abbiamo definito come Samsung Galaxy S10 lite, ossia la sua versione entry level (se così possiamo definirla) e meno costosa. Il tutto a patto di rinunciare a più di qualche specifica hardware di rilievo, questo è oramai quasi certo. Un produttore cinese di cover e accessori ha spifferato al sito Mobile Fun di aver già testato proprio ...

Ecco il primo teaser ufficiale di Samsung Galaxy S10 - niente lettore nello schermo per Galaxy S10 E : Mentre su Weibo circola il primo teaser della nuova serie Galaxy S10, nuove indiscrezioni sembrano confermare l'assenza de lettore di impronte nello schermo della versione base. L'articolo Ecco il primo teaser ufficiale di Samsung Galaxy S10, niente lettore nello schermo per Galaxy S10 E proviene da TuttoAndroid.

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia – Prosegue la vendita dei biglietti : Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia: tutto pronto per l’evento del 2-3 febbraio a Verona. Prosegue la vendita dei biglietti sul circuito Vivaticket Poco più di tre settimane alle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia 2019, l’evento più atteso della stagione pallavolistica di Serie A Femminile, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport all’AGSM Forum di Verona, il 2 e 3 febbraio. Tra il 15 ...

Un mostro anche il Samsung Galaxy S10 Lite? Ci sono buone probabilità : Non dovrebbe affatto essere male il Samsung Galaxy S10 Lite, che dalle ultime ricostruzioni ottenute dal suo recente passaggio su GeekBench. La versione economica del prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe montare lo Snapdragon 855 (e la controparte europea rappresentata dal chipset Exynos 9820), e quindi non distinguersi, almeno sotto questo punto di vista, dai modelli più prestanti. Ricordiamo ai più sbadati che si sta parlando di un ...

Il presunto Samsung Galaxy Sport svelato dalle prime immagini : OnLeaks ha pubblicato su Twitter quelle che dovrebbero essere le prime immagini rendering del Samsung Galaxy Sport. Guardiamole insieme L'articolo Il presunto Samsung Galaxy Sport svelato dalle prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 - HONOR View 10 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite - tecnologia Light per Nokia 9 PureView : Mentre il presunto Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G970) compare su Geekbench con 6 GB di RAM, un paio di "coincidenze" ci portano a pensare che il nuovo Nokia 9 PureView possa contare sulla tecnologia Light per il comparto fotografico. L'articolo 6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite, tecnologia Light per Nokia 9 PureView proviene da TuttoAndroid.

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

Samsung Galaxy M10 E M20 - COSTI E DATA D'USCITA/ Tutte le info sul nuovo modello pronto a invadere il mercato : SAMSUNG Smart Tv apre il 2019 con alcune interessanti novità, legate a iTunes Movies e AirPlay 2 che saranno presenti anche nei modelli del 2018.

Non meno di 49 vulnerabilità risolte per i Samsung Galaxy con patch di gennaio : anteprima ufficiale : Chi dispone di un Samsung Galaxy sa che i primi dieci giorni del mese sono quelli più interessanti. In questa finestra temporale, infatti, trapelano sempre le prime informazioni ufficiali sulla nuova patch dedicata agli smartphone che, tendenzialmente, ricevono costantemente un nuovo aggiornamento. Così è stato anche stavolta, considerando il fatto che da oggi 8 gennaio possiamo analizzare più da vicino i dettagli sul pacchetto software che ...

I Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus in un nuovo accattivante concept : DBS Designer Team ha deciso di realizzare un concept dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus, mostrandoci quanto possa essere accattivante il loro aspetto L'articolo I Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus in un nuovo accattivante concept proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 avrà ricarica rapida a 20 watt - mentre Galaxy M10 e Galaxy M20 potrebbero arrivare a fine gennaio : Sul web spuntano nuove informazioni sulla ricarica rapida di Samsung Galaxy S10 e sulla presentazione ufficiale di Galaxy M10 e Galaxy M20. L'articolo Samsung Galaxy S10 avrà ricarica rapida a 20 watt, mentre Galaxy M10 e Galaxy M20 potrebbero arrivare a fine gennaio proviene da TuttoAndroid.

Render e hardware del Samsung Galaxy M30 - una vera scoperta? : Continua a far parlare di sé il Samsung Galaxy M30, a cui il portale 'SLASHLEAKS' ha dedicato un ampio spazio, riportando un Rendering del presunto design, molto moderno e pulito (notch a goccia, cornici ridotte al minimo indispensabile ed ampio display, e l'elenco con le specifiche tecniche, che pure sembra essere molto interessante. Il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo da 6.38 pollici con risoluzione FullHD+ (2220 x 1080 pixel), con ...