Glass - recensione

eurogamer

: Sequel di Unbreakable e crossover con Split, Glass rimette in scena tre eroi del Bene e del Male. #recensione - Eurogamer_it : Sequel di Unbreakable e crossover con Split, Glass rimette in scena tre eroi del Bene e del Male. #recensione - cinematownit : #Glass o si ama o si odia, ma non si può fare a meno di rimanere incollati allo schermo a guardarlo. La nostra rece… - cinespression : Grazie alla Universal, ed in attesa di venerdì – giorno in cui potremmo portarvi la nostra recensione in anteprima,… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Se tutti i supereroi appartengono a Marvel o DC Comics, uno avrà anche diritto a inventarsene di suoi, scegliendo come ambientazione Philadelphia, invece che le abusate Los Angeles o New York!Stiamo parlano naturalmente di M. Night Shyamalan, che ha ben pensato di meritarsi anche lui il suo "multiverso" a basso budget (cosa su cui si ironizza sulla stampa internazionale), con eroi dai poteri relativi.Vedi la diabolica capacità di organizzare trame malvagie di Elijah Price, una semplice infrangibilità per David Dunn, un groviglio di personalità multiple a formarne una invincibile per Kevin Wendell Crumb (annotiamo come anche il paziente assassino del Dottor Crowe ne Il Sesto Senso fosse afflitto da questo disturbo, dimostrando un interesse particolare verso questo specifico disturbo da parte dell'autore).Read more…