Elezioni europee | Salvini vuole i sovranisti primo partito nella Ue

Salvini : alleanza M5s per Elezioni Europee? Ci penseremo per il futuro : "Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. I 5 Stelle sono cambiati rispetto a 5 anni fa, la Lega e' cambiata rispetto a qualche anno fa". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando di un possibile accordo in Europa con M5s.

Sondaggio - Elezioni europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten

Gilet gialli - fondatrice del partito : non parteciperemo a Elezioni europee : Il partito nato in Francia sull'onda dalle proteste dei Gilet gialli non si presenterà alle elezioni europee di maggio. Lo ha detto la fondatrice della nuova formazione politica, Jacline Mouraud, la donna che via Facebook ha dato il via al movimento dei Gilet gialli. La scadenza di maggio è 'troppo vicina per partecipare', ha spiegato Mouraud, che ha aggiunto: 'Gli ...

Alessandra Ghisleri : "Attenzione - le Elezioni europee hanno sempre riservato delle sorprese" : "Le elezioni europee hanno sempre riservato delle sorprese". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, avverte: "Ciò che il M5s non ha fatto è meglio lasciarlo in stand-by. Meglio una tensione su come verrà erogato il reddito di cittadinanza che farlo male e poco". Matte

Prossima settimana iniziativa Dibba-Di Maio su Elezioni europee : Entra sempre piu' nel vivo la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le prossime europee che si terranno a maggio. E la Prossima settimana, apprende l'Agi, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, rientrato dal suo viaggio in Sud America, terranno un'importante iniziativa. Anche se, al momento, non viene fatto trapelare di piu'. I due probabili 'frontman' di M5s nella Prossima gara politica, insieme gia' a Capodanno - non solo per ...

Elezioni europee - il piano della Lega sfondare al Sud con 4 eletti : E da qui trainare gli altri da pescare nel mondo produttivo o tra alcuni sindaci di medie città del Meridione. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal ...

Matteo Salvini - Elezioni europee : il sondaggio ribaltone tra moderati e sovranisti : Matteo Salvini l'ha definita 'un'occasione di quelle che capitano una volta in 50 anni'. La tornata di elezioni europee del prossimo 26 maggio potrebbe portare sconvolgimenti negli equilibri di potere ...

Matteo Salvini - Elezioni europee : il sondaggio ribaltone tra moderati e sovranisti : Matteo Salvini l'ha definita "un'occasione di quelle che capitano una volta in 50 anni". La tornata di elezioni europee del prossimo 26 maggio potrebbe portare sconvolgimenti negli equilibri di potere all'interno del Parlamento Europeo, che è sempre stato dominato dal Ppe o dal Pse. L'avanzata dei s

Elezioni europee e sondaggi : ecco perché Di Maio va allo scontro : 'Donne e bambini li prendiamo noi'. L'apertura ai migranti della Sea Watch da parte di Luigi Di Maio non poteva non irritare Matteo Salvini . Ed è difficile pensare che il vicepremier grillino non ...

Luigi Di Maio vuole candidare Sarah Varetto alle Elezioni europee : la rabbia della base grillina : Si allarga la pattuglia di giornalisti pronti a indossare la divisa del Movimento Cinque Stelle con un posto in Parlamento, in questo caso a quello Europeo. Luigi Di Maio continua la campagna acquisti ...

Chi vincerà la Champions? E gli Oscar? O le Elezioni europee? 10 pronostici sul 2019 : Spettacoli e finanza, elezioni e sport: le risposte delle firme del Corriere ad alcuni interrogativi che ci aspettano nei prossimi mesi

Tagli ai parlamentari - la crociata di Di Battista per le Elezioni europee : Non c’è da stupirsi se, nella loro diretta Facebook di Capodanno dalle piste della Val di Fassa, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (il democratico revolucionario low cost che chiama i giornalisti “puttane”) hanno messo al centro degli obiettivi del 2019 il Taglio dello stipendio dei parlamentari. Serve una batTaglia forte, di quelle seminali, da caricare sulle spalle di Dibba, appena rientrato dal Sudamerica dopo i suoi sette mesi a fare ...

La previsione di Renzi : 'Governo M5S-Lega andrà in pezzi prima delle Elezioni europee' : Con un'intervista concessa a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha espresso le proprie impressioni e valutazioni non solo sui limiti di questa manovra di bilancio, ma anche sulla tenuta dell'attuale governo M5S-Lega. A detta dell'ex segretario del Partito Democratico, l'asse gialloverde sarebbe meno solido di quanto si possa immaginare e questo governo potrebbe in realtà precipitare e andare in pezzi prima del previsto: o ...

Renzi : “Altro che onestà - la manovra premia i furbetti. Il governo cadrà prima delle Elezioni europee” : Per il momento ha lasciato i riflettori agli aspiranti leader del Pd, ma Matteo Renzi è “dentro” la vicenda politica, è stato a Bruxelles da Jean-Claude Juncker, è in contatto con Emmanuel Macron, è stato in Cina, all’Università di Stanford terrà un corso sulla politica europea, tiene un canale diretto con tutti i leader italiani e da persona infor...