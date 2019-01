Commissione Camera chiude esame referendum | mercoledì in aula

Referendum - ok Commissione Camera a quorum approvativo al 25% : Roma, 10 gen., askanews, - La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato l'emendamento del Pd Stefano Ceccanti, riformulato dalla relatrice M5s Fabiana Dadone, che introduce il quorum ...

Manovra - i tempi compressi dell'esame in Commissione : 45 ore tra Senato e Camera : Va inoltre considerato che in questo arco di tempo sono stati auditi dalla Commissione l'Ufficio parlamentare di bilancio, e in serata il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La levata di scudi del ...

Manovra in aula alla Camera - ok Commissione in notturna nel caos : Roma, 28 dic., askanews, - E' iniziato l'esame in aula alla Camera del testo della Manovra come modificata dal Senato. Nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della ...

MANOVRA - OK DELLA Commissione CAMERA/ Ultime notizie - opposizione sul piede di guerra : ricorso alla consulta : MANOVRA alla CAMERA: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre. Conte: "A giorni decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza"

Manovra alla Camera - bagarre in Commissione. Approvato mandato al relatore - contrari Pd e Forza Italia : La Manovra si avvia verso l’approvazione definitiva alla Camera, dopo una notte di bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato Approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. La legge di bilancio è attesa in mattinata in aula a Montecitorio e l’approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Il via libera ...

Manovra - Commissione Camera vota mandato : ANSA, - ROMA, 28 DIC - La commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il mandato al relatore sulla Manovra, che è attesa in mattinata nell'Aula di ...

Manovra - Commissione Camera vota mandato a relatore. Protestano le opposizioni : TRIA SBOTTA IN commissione BILANCIO: "MI AVETE MASSACRATO" - C'era stata bagarre anche nel corso dell'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. "Mi avete massacrato per un'...

Manovra : polemiche Tria-Pd - bagarre in Commissione bilancio della Camera : È bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi «massacrato» dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile sul fronte della finanza pubbl...

Manovra - Tria riferirà in Commissione alla Camera alle 20 - 30 : Roma, 27 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, riferirà questa sera alle 20.30 in commissione Bilancio della Camera sulla Manovra. L'intervento del ministro era stato chiesto dai gruppi dell'opposizione, nel corso dei ...

Manovra - al via esame della Commissione : domani alla Camera : La Legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il 31 dicembre per evitare lesercizio provvisorio