Bob | tutti i risultati della tappa di Coppa Europa andata in scena oggi ad Igls

(Di giovedì 10 gennaio 2019), giornata di esordi a: prima volta per Micol Cattaneo, Giulia Chenet e Giacomo Proserpio Giornata interlocutoria e con qualche esperimento aper il bob azzurro in. Nel due femminile per la prima volta Tania Vicenzino e Giada Andreutti gareggiavano separate, con entrambe a fare da pilota in coppia rispettivamente con altre due ragazze arrivate dall’atletica, Micol Cattaneo e Giulia Chenet. I due equipaggi hanno chiuso all’undicesimo e al quattordicesimo posto nella gara vinta dalle tedesce Kalicki e Lipperheide. Seconda Laura Nolte che guida la classifica generale con 98 punti di vantaggui sulla russa Alena Osipenko.Nel due maschile accanto a Patrick Baumgartner ha esordito Giacomo Proserpio: i due non ce l’hanno fatta a superare il taglio chiudendo la prima manche in ventiduesima posizione, ma sono stati comunque i migliori ...