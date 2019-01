Alessia Marcuzzi su Instagram | ' Alba Parietti e Alda D' Eusanio le mie donne all' Isola'

Isola dei famosi - ecco le opinioniste di Alessia Marcuzzi : Alda D'Eusanio e Alba Parietti : Manca poco alla partenza dell'Isola dei famosi 2019, al via da giovedì 24 gennaio. Alessia Marcuzzi ha condiviso ufficialmente i nomi di chi saranno gli opinionisti al suo fianco. Non sarà facile prendere il posto di Mara Venier, ma ci provano. Sono due donne, Alba Parietti e Alda D'Eusanio: "Sono f

Alessia Marcuzzi svela il primo naufrago dell'Isola a 'Mai Dire Talk' : Appuntamento questa sera, giovedì 10 gennaio, in prima serata su Italia 1. Tra gli ospiti della puntata anche Malena e Frank...

Alba Parietti torna all’Isola dei Famosi grazie ad Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi ha scelto Alba Parietti come opinionista Tra due settimane inizierà la nuovissima edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione, che dagli ultimi rumor circolati on line, pare sarà infuocata come non mai. E giusto poco fa il blog televisivo TvBlog.it ha riportato una succosa news, che ha già creato un incredibile subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le indiscrezioni ...

Alessia Marcuzzi senza parole : “Mi si spezza il cuore…” : Alessia Marcuzzi lancia un messaggio in difesa delle donne Si sa: le donne sono il sale della vita e della Terra. Sono indistruttibili e per quanto dileggiate, distrutte psicologicamente e ferite da ‘uomini’ (se si può usare quel termine) che non accettano la fine di una relazione o quant’altro, riescono sempre a rialzarsi più forti di prima e a sorridere in faccia al dolore. Sui social Alessia Marcuzzi ha lanciato un ...

Spoiler Isola dei Famosi e rumors sul cast : al timone Alessia Marcuzzi : L'Isola dei Famosi si appresta a tornare nelle televisioni degli italiani. La data di inizio del programma è prevista per giovedì 24 gennaio alle ore 21.30 circa su Canale 5. La notizia certa riguarda la conduttrice di questa edizione 2019 che sarà, ancora una volta, Alessia Marcuzzi, molto più mistero, invece, per il resto del cast. Vediamo insieme quali sono le ipotesi più gettonate sul web in merito a opinionista, inviato e naufraghi. Isola ...

Alessia Marcuzzi e Facchinetti alle Maldive con in compagnia delle famiglie : La conduttrive tv Alessia Marcuzzi prima hanno festeggiato il Natale anticipato in casa Facchinetti con, il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia. Poi Alessia è corsa a Roma per festeggiare e aprire i regali in casa con gli Inzaghi. E ora in vacanza si sono ritrovati Francesco e Alessia insieme a Wilma Helena Faissol, il marito della Marcuzzi e le figlie Mia e Lollie. La famiglia allargata funziona alla grande e anche per queste feste ...

