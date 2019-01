Salvini | “Su migranti non cambio idea Poi | avverte i 5 stelle…

Salvini all’attacco : “Su migranti non cambierò mai idea. Reddito di cittadinanza? Senza fondi per disabili non lo voto” : “Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro preSenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. Dunque nessuno “arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all’interno del ...

Scoppia la guerra del “SUCA” tra il ministro Salvini e il ‘Sinnaco Ollando’ : Salvini, leader di quella Lega di cui ricordo gli insulti ai meridionali quando era ancora "Nord", ha reagito a un "SUCA" rivoltogli per tweet da Fabio Citrano, giornalista del comune di Palermo. "Ecco" – ha detto il ministro – "La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo. Capito? Un vero 'lord'". Mio nonno buonanima avrebbe commentato "Da quale pulpito viene la predica!"; ma bene ha fatto il ...

Salvini avvisa Di Maio : “sui migranti comando io!” : Matteo Salvini ha più volte provato a spiegare a Luigi Di Maio che i grillini rischiano di portare l’Italia a

Citrano addetto stampa di Leoluca Orlando offende volgarmente Salvini su Twitter : “Suc*” : Lo scontro Leoluca Orlando – Salvini continua e questa volta tocca anche l’addetto stampa dell’ufficio del sindaco Si riaccende così la polemica tra il ministro dell’Interno e la città siciliana, dopo la decisione del sindaco Leoluca Orlando di sospendere l’applicazione del decreto sicurezza. A darne notizia è lo stesso leader della Lega sul suo account Facebook e Twitter. Il ministro ha pubblicato lo screenshot di ...

Saviano a Salvini : “Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone”. Poi attacca : “Sui porti chiusi stai mentendo” : “Smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone e fai in modo che attracchino in un porto italiano”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, lo scrittore Roberto Saviano al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in riferimento ai 49 migranti a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye. “stai mentendo, e lo sai – continua Saviano – in questi giorni i migranti continuano a sbarcare. Non è vero che i ...

Le lettere di Matteo Salvini : “Sull’immigrazione la mia strada è quella giusta” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio scrive a venti quotidiani locali per spiegare la sua strategia per la gestione dei pacchetti sicurezza e immigrazione e per rivendicare la bontà delle scelte messe nero su bianco col suo decreto: "Ora i prefetti dovranno sempre interpellare le comunità".Continua a leggere

Cucchi - alla Camera proiezione del film “Sulla mia pelle”. Salvini : “Non ho tempo per il cinema” : L’appuntamento è per domani, martedì 13 novembre, alle 18. Nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari (via di Campo Marzio 78) viene proiettato il film “Sulla mia pelle”, di Alessio Cremonini, che racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. alla presentazione del film, voluta dal presidente della Camera Roberto Fico e che sarà trasmessa in diretta webtv sul sito di Montecitorio, oltre al regista ci saranno il ...