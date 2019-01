Resident Evil 2 | svelati i requisiti di sistema della versione PC

Resident Evil 2 : Requisiti PC e peso per la DEMO : Giorni fa Capcom ha annunciato l’arrivo della DEMO di Resident Evil 2 su PC e Xbox One, quest’oggi veniamo a conoscenza dei Requisiti PC minimi e consigliati. Vi anticipiamo che la DEMO sarà giocabile dall’11 al 31 Gennaio e richiederà 26 GB di spazio su PC e 21 GB su Xbox One. Resident Evil 2: I Requisiti PC della DEMO Minimi Sistema operativo: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit richiesto) CPU: Intel Core ...

La 1-shot Demo di Resident Evil 2 è realtà ed è in arrivo tra pochissimi giorni : Grosse novità sul fronte Resident Evil 2. Trapelano nuovi, succosi dettagli sui contenuti della Demo in uscita l'11 gennaio, e disponibile solo per un tempo limitato (fino, cioè, al 30 di questo mese). Le piattaforme di destinazione sono PlayStation 4, Xbox One e PC. Leggiamo insieme il comunicato della compagnia."I fan del survival horror avranno finalmente la possibilità di provare in anteprima l'attesissimo Resident Evil 2 grazie ad uno ...

Capcom annuncia la DEMO di Resident Evil 2 : I fan del survival horror avranno finalmente la possibilità di provare in anteprima l’attesissimo Resident Evil 2grazie ad uno speciale “evento DEMO” che avrà luogo questa settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC Steam. Prova Resident Evil 2 dall’ Gennaio 2019 La DEMO sarà disponibile al download solamente tra l’11 e il 31 gennaio, regalando così ai fan la primissima ...

La demo di Resident Evil 2 è in arrivo questa settimana : Capcom non è nuova ai "rilanci" dei vecchi Resident Evil: un certo numero di giochi del franchise, ad esempio, sono giocabili su Xbox One e PlayStation 4, e a breve finalmente arriverà l'attesissimo remake dello storico Resident Evil 2. Ma, come segnala Gamerant, prima dell'uscita del gioco, sembra che i giocatori Xbox One avranno la possibilità di provare il titolo per un periodo limitato nel mese di gennaio.Alla fine dello scorso anno, lo ...

Resident Evil 2 per PC utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo : Stando agli ultimi aggiornamenti della pagina Steam di Resident Evil 2, apprendiamo che il "remake" dello storico horror utilizzerà la discussa tecnologia anti-tamper Denuvo su PC.La notizia è arrivata grazie alla segnalazione di un utente ResetEra. Denuvo è una misura anti pirateria ampiamente utilizzata per i giochi PC ma, allo stesso tempo, molto discussa a causa degli influssi negativi sulle performance. Molto spesso si sente parlare di ...

Resident Evil 2 : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 in Anteprima : Il 25 Gennaio 2019 sarà disponibile Resident Evil 2, in anticipo di qualche settimana vogliamo condividere con voi la lista completa e ufficiale degli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti da noi. Resident Evil 2: Trofei e Obiettivi Ottieni tutti i Trofei o Obiettivi Completa la Storia di Leon Completa la Storia di Claire Combina 2 oggetti tra di loro Espandi l’inventario con nuovi slot Personalizza un arma Sconfiggi un ...

PlayStation Store : Hitman 2 - Resident Evil 7 - Assassin's Creed Origins e molti altri giochi si aggiungono tra le offerte dei "Saldi di Gennaio" : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di PS4, PS3 e PS Vita! Le offerte dei "Saldi di Gennaio" si ampliano con l'aggiunta di nuovi apprezzati giochi.Come riportato su PS Blog, alla lunga lista si aggiungo titoli del calibro di Hitman 2, Assassin's Creed Origins, Star Wars: Battlefront 2 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Ma non solo, tra i giochi in promozione, figurano anche Resident Evil 7, Tekken 7, Need for Speed Payback e Gran ...

Tra videogiochi più attesi del 2019 anche il remake di Resident Evil 2 : Il 2018 è stato sicuramente un anno piuttosto intenso da un punto di vista videoludico, trasportando con se’ una serie di titoli interessanti, capolavori attesi come Red Dead Redemption 2, situazioni inspiegabili come il “lunghissimo” silenzio di Sony dal lato gaming, e autentici monopoli in grado di rivoluzionare il mercato come il celebre Fortnite di Epic Games. Oltre a rumor più o meno fondati sulle console di prossima generazione, una ...

Vi presentiamo il "nuovo" Leon S. Kennedy : Resident Evil 2 Remake modifica la backstory del personaggio : Resident Evil 2 Remake sembra un gioco quasi completamente diverso dall'originale per diversi motivi. Ciò che rimane immutata è la storia alla base del titolo e diversi aspetti della narrazione di un titolo ormai di culto. Anche da questo punto di vista ci sono però alcune novità che, per quanto non estremamente radicali, non sono di certo passate inosservate di fronte allo sguardo attento dei fan. Come segnalato da diversi utenti su Twitter e ...

Resident Evil 2 : pubblicata la nuova serie di video "Report" che si concentra sul coltello da combattimento - il fucile a pompa e altre armi : Manca ormai un mese all'arrivo dell'attesissimo "remake" di Resident Evil 2, che proporrà ai fan lo storico gioco in una veste completamente rinnovata.Mentre aspettiamo il lancio del titolo, Capcom continua a pubblicare delle brevi clip che, di volta in volta, si concentrano su aspetti diversi del gioco.L'ultima serie che abbiamo visto, era focalizzata su Sherry, Annette, Brian Irons, G1 e sull'Orfanotrofio, la nuova ondata di video si ...

La demo di Resident Evil 2 Remake è realtà? : Mentre il primo video confronto ufficiale ci riempie gli occhi con tutta la qualità del lavoro di Capcom, arrivano delle ottime notizie su una possibile versione di prova, una demo dedicata a Resident Evil 2 Remake.TrueAchievements ha scovato sull'Xbox Store la descrizione di quella che è stata denominata "1-Shot demo" con tanto di dettagli e finestra di disponibilità. Mentre il gioco sarà lanciato il 25 gennaio, la demo dovrebbe essere ...

Resident Evil 2 : la versione originale e il remake a confronto in un video : Capcom ha appena pubblicato il primo video ufficiale che mette a confronto lo storico originale Resident Evil 2 e il remake in arrivo tra poco su PC e console. Come segnala DSOGaming, e come molti di voi sapranno, Resident Evil 2 remake è alimentato dal RE Engine e questo video vi fornirà un'idea dei miglioramenti che sono stati apportati al titolo classico.Il tweet di Capcom recita: "2 giochi, 20 anni. Mettiamo l'originale Resident Evil 2 ...