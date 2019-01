Professoressa fa sesso con due suoi studenti minorenni | licenziata

Sesso con un alunno - un anno e undici mesi a Professoressa per relazione con 13enne : È stata accolta dal giudice Maria Luisa Mazzola la richiesta di patteggiamento a un anno e undici mesi dell’insegnante di 40 anni che ha avuto una relazione , nel giugno scorso, con un proprio studente di quasi 14 anni. Lo riporta Il Giorno, aggiungendo che la donna – indagata per atti sessuali con minore e finita agli arresti domiciliari – ha provveduto a versare la cifra di 5mila euro ai genitori del ragazzo, come gesto di ...

Professoressa di musica invitata studenti minorenni a casa e faceva sesso con loro : La donna di 34 anni accusata di aver fatto sesso con almeno due studenti 17enni che hanno spiegato che si trattava di rapporti consenzienti. La docente ha perso il posto e per lei potrebbe scattare il divieto di insegnamento a vita.--Incurante del suo ruolo di docente di musica in una scuola per adolescenti, adocchiava ragazzini che le piacevano e poi li invitata a casa dove faceva sesso con loro. Per questo una Professoressa britannica di 34 ...