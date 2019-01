Donna in coma in hospice dà alla luce bimbo | polizia dell’Arizona indaga

L'ex badante della Donna in coma che ha partorito : "Come hanno fatto a non accorgersi che era incinta?" : "Non posso credere che chi l'ha accudita per 9 mesi, non si sia accorta che [la donna] non aveva il ciclo mestruale, che le stava crescendo la pancia". È questa la testimonianza sconcertata di un'ex badante della Hacienda Skilled Nursing Facility, di Phoenix, negli Stati Uniti, dove a fine dicembre 2018 una donna in coma da 14 anni ha dato alla luce un bambino. Sulla vicenda stanno indagando le autorità dell'Arizona: l'ipotesi ...

Donna in coma da 10 anni dà alla luce un bimbo : nessuno sa chi sia il padre : Succede in una struttura sanitaria di Phoenix, in Arizona. nessuno tra il personale sanitario si era accorto che fosse...

Usa - Donna violentata in coma partorisce : PHOENIX , ARIZONA, , 5 GEN - Le autorità dell'Arizona stanno indagando su una vicenda sconcertante, in cui una donna, in stato vegetativo da 14 anni, sarebbe stata violentata e, rimasta incinta, ha ...

Arizona - Donna in coma da 14 anni ha un bimbo : indagini in corso : Un'indagine per abuso sessuale è stata aperta dalla polizia di Phoenix, Arizona , in merito ad una sconcertante vicenda che ha coinvolto una donna in stato vegetativo permanente da 14 anni che pochi ...

Arizona - Donna in coma da 14 anni partorisce un bambino : indaga la polizia : Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bambino. È successo alla clinica Hacienda HealthCare di Phoenix, in Arizona, lo scorso 29 dicembre. Sul caso è stata aperta un’indagine della polizia per abuso sessuale. Anticipata dalla Cbs, e riportata da La Stampa e Il Messaggero, la storia è stata confermata anche dalla stessa struttura ospedaliera dove, si presume, la donna abbia subito l’abuso alcuni mesi prima. Oltre ...

Donna in coma da 14 anni partorisce bimbo. Si indaga per stupro : Una Donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la Donna era ricoverata da dieci anni, la Hacienda HealthCare, di Phoenix, in Arizona.La polizia sta indagando su un possibile stupro mentre la clinica ha aperto un'indagine interna sull'accaduto. Il personale maschile non è più ammesso nelle ...

