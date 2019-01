Carige | ecco le mosse per salvare i propri risparmi

Salvataggio Carige - il conflitto di interesse di Conte? Ecco i legami del premier con Guido Alpa e Raffaele Mincione : Il Partito democratico va all’attacco sul caso Carige. E accusa il premier Giuseppe Conte di agire in conflitto di interessi per via dell’amicizia con l’avvocato Guido Alpa, in passato consigliere della banca genovese, e di una vecchia consulenza offerta a Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. Ma quanto c’è di vero nelle accuse del Pd? E soprattutto quali sono i reali rapporti fra il premier e l’avvocato ...

Salvataggio Carige - il conflitto di interesse di Conte? Ecco i legami del premier con Alpa e Mincione : Il Partito democratico va all’attacco sul caso Carige. E accusa il premier Giuseppe Conte di agire in conflitto di interessi per via dell’amicizia con l’avvocato Guido Alpa, in passato consigliere della banca genovese, e di una vecchia consulenza offerta a Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. Ma quanto c’è di vero nelle accuse del Pd? E soprattutto quali sono i reali rapporti fra il premier e l’avvocato ...

Il caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli 'smemorati di Casaleggio' sulle banche : 'Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio' è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in ...

Il caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli “smemorati di Casaleggio” sulle banche : "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in soccorso di Banca Carige, in crisi dopo il fallito aumento di capitale del 22 dicembre scorso.Fino a or

Ecco perché il salvataggio di Carige adesso passa da Bruxelles : Il caso Carige potrebbe complicarsi, e non poco,. L'esecutivo per mettere in atto il piano di salvataggio per l'istituto di credito ligure dovrà informare l'Antitrust Ue e successivamente ottenere l'...

UniCredit - CariParma e Bper Ecco le possibili spose di Carige : Per Banca Carige, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti: UniCredit, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole CariParma, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, o Bper Banca, che però deve prima sciogliere il nodo di ...

Carige - ecco il j'accuse : a lettera della Bce Leggi il documento : di Rosario Dimito 'La decisione di commissariamento è inevitabile al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario'. E 'l'urgenza ricorre in quanto il Soggetto vigilato, Carige, ndr, ...

Carige - ecco il j'accuse : la lettera della Bce Leggi il documento : 'La decisione di commissariamento è inevitabile al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario'. E 'l'urgenza ricorre in quanto il Soggetto vigilato, Carige, ndr, versa in una ...