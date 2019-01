wired

: Vikings finirà con la sesta stagione (ma forse arriva uno spinoff) - demo_ddi : Vikings finirà con la sesta stagione (ma forse arriva uno spinoff) - micheleiurillo : Vikings finirà con la sesta stagione (ma forse arriva uno spinoff) -

(Di martedì 8 gennaio 2019)Il mix di violenza efferata e ricostruzione storica (più o meno accurata) ha fatto la fortuna di una serie come. Prodotta negli Stati Uniti per il canale History, da noi è diffusa da TimVision, Netflix e Sky. Attualmente è in corso la quinta, ma è stato annunciato che la serie arriverà al suo epilogo definitivo con la. I prossimi 20 episodi, le cui riprese sono già terminate e che saranno diffusi probabilmente alla fine del 2019, segneranno dunque anche la conclusione delle vicende del re guerriero Ragnar Lothbrok e dei suoi discendenti.Ma per i fan della serie è presto per disperarsi: dopo gli 89 episodi in totale che andranno in onda, pare che ci sia la possibilità di unoche si originerà da queste stesse storie. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, History sarebbe in trattative con la casa di produzione Mgm per mettere in ...