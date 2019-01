Scala | torna ' La traviata' della Cavani | debutto l' 11 gennaio con un cast d' eccezione

Equitazione - FEI World Cup Jumping Lione 2018 : Lorenzo De Luca torna a ruggire e Scala la classifica : torna in gara Ensor de Litrange LXII e Lorenzo De Luca torna subito a volare: l’azzurro ha chiuso al secondo posto nella tappa di Lione della World Cup di salto ostacoli. Delle tredici puntate in programma, quella transalpina era la quarta e De Luca ha mosso la classifica dopo aver saltato le prime due prove ed aver poi fatto registrare lo zero a Verona. Per la classifica verranno presi poi in considerazione i sette migliori risultati ...