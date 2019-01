Neve e temporali a raffica

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud - temporali di Neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Gelo e Neve in Puglia : temporali nevosi sulle coste - attenzione : La Puglia è senza dubbio tra le regioni più colpite dal maltempo in queste ultime ore : l'irruzione artica giunta ieri ha provocato non solo un calo diffuso delle temperature, ma anche nevicate a...

Allerta meteo in Toscana per piogge - temporali e anche Neve : Una perturbazione atlantica porterà fra la serata di oggi e la giornata di domani maltempo diffuso sull'Italia (ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui). La neve cadrà fino in Pianura al...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : forti temporali al Centro/Sud - freddo e Neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Ancora temperature in calo - in arrivo temporali e Neve anche a bassa quota : Roma - Dal Nord Europa continua l'afflusso di aria fredda di estrazione artica e le temperature si abbassano su tutta Italia, ma i fenomeni si stanno concentrando al Sud e sulle centrali adriatiche, piogge e temporali si scaricano lungo il versante adriatico dall'Abruzzo alla Puglia, ma sulle alture i fenomeni si trasformano in neve già da quote ormai piuttosto basse, mediamente dai 700/1000m. Sul Gargano però i fenomeni ...

Meteo : nucleo freddo artico verso il sud. Temporali - grandinate e "Neve tonda" nelle prossime ore : La prima vera incursione fredda invernale della stagione sta raggiungendo la nostra penisola e sta scaturendo, in queste ore, i primi intensi fenomeni sulle regioni del centro-sud. In particolare...

Meteo ponte Immacolata : Neve gelo dal weekend/ Ultime notizie e previsioni : pioggia e temporali al centro Nord - IlSussidiario.net : previsioni Meteo ponte Immacolata: piogge, neve e gelo dal weekend al centro Nord e in Sicilia, le Ultime notizie e gli aggiornamenti

Maltempo - martedì allerta meteo arancione in 7 regioni : attesi temporali - Neve e vento : L’Italia di nuovo colpita dal Maltempo. Sulla base dell’attuale quadro meteo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri: valutata per domani martedì 20 novembre allerta arancione su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.Continua a leggere

Allerta Meteo - ecco il Ciclone che “spacca” l’Italia : freddo e Neve al Nord - caldo scirocco - temporali e grandine al Sud : 1/33 ...

Allerta Meteo - ecco Ciclone che “spacca” l’Italia : freddo e Neve al Nord - caldo scirocco - temporali e grandine al Sud : 1/33 ...