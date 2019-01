Napoli | gli auguri di Insigne ad Allan

Il presidente del Boca detta la linea : "Per Almendra ho detto no al Napoli - meglio l'Inter" : Inter o Napoli? Agustin Almendra , il centrocampista classe 2000 del Boca Juniors , piace molto ai due club, l'interesse è noto e le orispettive offerte sono già arrivate sul tavolo della società di ...

Napoli - befana spaventosa terrorizza le bambine : lo scherzo dei genitori alle figlie fa infuriare. Il video : Urla e pianti a dirotto che durano diversi minuti (il video che abbiamo pubblicato è stato accorciato). Lo scherzo che alcuni genitori, in provincia di Napoli, hanno voluto fare alle proprie figlie non ha avuto gli effetti desiderati: una signora, vestita da befana, con tanto di cappello nero e scopa, si è presentata di sera nella stanza di due bambine. E le ha terrorizzate. Il tutto, mentre uno dei genitori riprendeva la scena con lo smartphone ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Calciomercato Napoli - agente Tagliafico : «Mai saputo di interesse azzurro» : Jara prosegue: "Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse ...

Napoli e Campania - al via i saldi : i consigli per non essere truffati : Sono partiti i saldi a Napoli e in Campania. Ecco le regole fondamentali consigliate dall'associazione consumatori 'Aidacon' su come effettuare acquisti sicuri e consapevoli, senza incorrere in truffe ...

Difende le sorelle Napoli - la mafia gli brucia l'auto : Giletti gliene compra una nuova : ' Questa è la chiave della tua nuova auto ', ha detto Massimo Giletti , con gli occhi lucidi di commozione, a Salvatore Battaglia intermediario assicurativo di Mezzojuso che si è visto incendiare la ...

Napoli - scuole sotto zero : a casa gli alunni di Caivano : Salta il rientro a scuola nel plesso Scotta in via Bellini a Caivano. Un guasto alla rete elettrica e il mancato funzionamento dei termosifoni hanno messo in apprensione i genitori dei circa duecento ...

Massimo Giletti dichiara la sua vicinanza a Salvatore Battaglia e alle sorelle Napoli, poi un momento emozionante per tutti gli ospiti nello studio di Non è l'Arena, tutti visibilmente commossi per il gesto di solidarietà verso il giovane coraggioso.

Napoli su Barella : ADL tratta - ma lo stop potrebbe arrivare... dagli ultras : Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro legato a Barella ed all'interesse del Napoli e non solo: 'Di De Laurentiis l'offensiva più concreta, lanciata non appena il Psg si è spinto fino a 80 milioni per avere ...

Con gli occhi lucidi per la commozione il conduttore di "Non è l'Arena" ha chiamato Salvatore Battaglia al centro del palcoscenico e gli ha consegnato la chiave di una nuova auto. A Battaglia,

Napoli - si apre la settimana decisiva per Kouamé : Giuntoli incontra gli agenti : Secondo Sky Sport : 'Si prosegue a trattare per Kouamé . In questa settimana Giuntoli dovrebbe incontrare l'agente dell'attaccante per capire lo spazio di manovra. L'idea degli azzurri è di prendere subito il ...

Napoli - il racconto choc : «Io - 17enne in coma etilico abbandonato dagli amici» : La morte l?ha vista in faccia la notte di San Silvestro. Se oggi può raccontare fino in fondo il suo dramma consumatosi sotto gli occhi di centinaia di persone indifferenti,...

