M5s | De Falco al vetriolo | “Andrebbe espulso Di Maio | non io”

Gregorio De Falco : "Ho appena contattato la Sea Watch". Migranti - il senatore cacciato dal M5s sfida Salvini : "Voglio vedere gli atti". Gregorio De Falco, comandante e senatore appena espulso dal M5s, intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: "Ho presentato un'interrogazione, secondo me non c'è nulla. Se mai ci fosse qualcosa, allora parliamo dei contenuti". Sui 49 Migranti bl

L’ex grillino De Falco : “Il contratto LEGA e M5s è un paravento - si uniranno anche alle europee” : L’ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe Dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi “appiattiti sui temi della LEGA”. Accuse che l’ex ufficiale della Guardia costiera rilancia in un’intervista ...

Fare ricorso contro il M5s? Il modello De Falco è un facsimile perfetto : Roma. C'è tutto un canone da seguire per far ricorso contro i Cinque stelle, sempre felici di espellere i loro parlamentari dissenzienti per eccesso di autonomia politica e abili nel rifugiarsi dietro cavilli, norme e codicilli. E' il caso di Gregorio De Falco, senatore appena buttato fuori dal M5s per essersi astenuto sulla legge di bilancio, in violazione ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

De Falco prepara il ricorso contro il M5s : Roma. Il senatore Gregorio De Falco, fresco di espulsione dal M5s a seguito della violazione dell’articolo 11 dello statuto e dell’articolo 3 del codice etico del M5s, è pronto a presentare ricorso. “Ci sono cinque giorni per farlo, ma ne sono già passati due dal 31 dicembre. Mi rivolgerò a qualcuno

Augusto Minzolini e l'espulsione di Gregorio De Falco : "Nel M5s uno non vale un c***o" : Augusto Minzolini torna ad attaccare i Cinque stelle dopo l'espulsione di Gregorio De Falco e di altri "dissidenti" pentastellati per non aver appoggiato la manovra e il decreto sicurezza. Una vera e propria epurazione che secondo l'ex senatore di Forza Italia, "dimostra la concezione totalitaria de

De Falco contro il M5s : 'Nei miei confronti provvedimento ingiusto - abnorme e illiberale' : Intervistato da Radio Radicale, l'ex senatore del M5S Gregorio De Falco ha voluto esprimere le sue perplessità e tutta la sua contrarietà per il provvedimento di espulsione a suo carico, preso dal collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle. Intervistato da Lanfranco Palazzolo su questa faccenda particolarmente emblematica, l'ex esponente grillino ha dichiarato: "Non mi aspettavo questa decisione e questo provvedimento. Io credo che in questo ...

Gregorio De Falco cacciato dal M5s - il senatore Ferrara : "Che fine farà - molto presto". Delirio sul complotto : Cacciati i senatori De Falco e De Bonis dal M5s, sulla stessa strada altri dissidenti come la Fattori e la Nugnes. Molti se la prendono con Luigi Di Maio e i Probiviri per le "purghe di Capodanno", ma c'è anche chi difende la decisione di far fuori i ribelli scomodi. Leggi anche: "Cosa ci chiedeva

De Falco espulso dal M5s dichiara : “Noi senatori non conoscevamo neanche la manovra - ringrazio chi mi sta vicino” : Dopo l’espulsione dal M5S, Gregorio De Falco critica e attacca il Movimento “Credevo che ci fosse uno spazio di democrazia che deve esserci in ogni partito politico, come afferma l’articolo 49 della Costituzione. E perché io non ho fatto alcun danno al Movimento”, rivendica il comandante, assai critico sul decreto sicurezza e sulla legge di bilancio. “Nessuno di noi in Senato aveva alcuna cognizione sul contenuto ...

M5s : Gasparri - De Falco coerente - grillini trasformisti : Bugiardi sull'economia, sul reddito di cittadinanza che non ci sarà, sulle regole della democrazia alle quali facevano riferimento e che invece stanno calpestando con una condotta davvero ributtante?.

M5s - espulso De Falco e altri tre. Lui : “Incostituzionale” Di Maio : nessuno è indispensabile : Come riporta il fattoqotidiano Gregorio De Falco è fuori dal Movimento 5 stelle. E con lui altri tre eletti M5s: il senatore Saverio De Bonis e gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. Il collegio dei probiviri ha deciso di procedere con quattro espulsioni e un richiamo a carico del senatore Lello Ciampolillo. Sono ancora pendenti i procedimenti disciplinari nei confronti delle senatrici Elena Fattori e Paola Nugnes. Archiviate invece le ...