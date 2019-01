James Rodriguez nel mirino dell' Arsenal

Calciomercato estero - super offerta del Real per Eriksen : l’Arsenal tenta il colpo James Rodriguez - si muove il Barcellona : Non solo il Calciomercato in Italia, anche quello estero regala grande spettacolo, importanti trattative nelle ultime ore. Il Real Madrid continua a seguire il centrocampista Christian Eriksen in scadenza con il Tottenham nel 2020, secondo AS i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto ma la richiesta del Tottenham è altissima: 250 milioni di euro. Eriksen è considerato l’erede ideale di Modric, l’offerta Blancos si ...

Juventus - Andrea Agnelli punta a James Rodriguez : cosa è disposto a fare per il colombiano : Andrea Agnelli è insaziabile. Il numero uno della Juventus non si accontenta di avere una delle rose più forti della storia bianconera e progetta già, insieme al ds Paratici, il prossimo mercato estivo. L' arrivo di Cristiano Ronaldo, infatti, è solo un assaggio dell' ambizione di Agnelli che, dopo

Calciomercato Juve - probabile incontro Paratici-Mendes per il colpo James Rodriguez : La Juventus sta lavorando con grande attenzione in queste ore sul mercato. La finestra invernale si è appena aperta e il club bianconero cerca da tempo un centrocampista di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato di Paul Pogba, ma alla fine il centrocampista francese dovrebbe rimanere a Manchester, considerato l'esonero di Mourinho. La Juventus è dunque piombata su altri giocatori, ...

Juve - incontro con Mendes per James Rodriguez : Jorge Mendes sta lavorando per portare James Rodriguez alla Juventus . Come si legge sul Corriere dello Sport , in occasione dei Globe Soccer Awards, a cui presenzierà anche Fabio Paratici, andrà in scena una chiacchierata tra la Juve e il procuratore. I campioni d'Italia vorrebbero verificare le ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime notizie - idea James Rodriguez? Paratici ci lavora con Mendes : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt piace ai bianconeri, nell'affare potrebbe rientrare Kean. Si pensa anche a James Rodriguez...

Juventus-James Rodriguez - Mendes incontra Paratici a Dubai : i dettagli : JUVENTUS JAMES Rodriguez- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dal “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su James Rodriguez. Il trequartista colombiano, attualmente in forza al Bayern Monaco, ma in prestito dal Real Madrid, potrebbe vestire bianconero a partire dalla prossima estate. Di fatto, il […] L'articolo Juventus-James Rodriguez, Mendes incontra ...

Paratici a Dubai con Jorge Mendes - la Juventus fiuta l'occasione James Rodriguez : In questi giorni infatti Mendes si trova a Dubai, così come Paratici, per i Globe Soccer Awards e il Corriere dello Sport ipotizza un possibile incontro tra i due per parlare di James Rodriguez, per ...

Il Bayern Monaco e il Real Madrid mollano James Rodriguez : la Juventus prova a inserirsi : James Rodriguez - Juve , si lavora a Dubai . Tra i fuochi d'artificio e gli auguri di Capodanno, il mercato non va in vacanza, tanto che nell'Emirato arabo, centro del mondo calcistico in questi giorni di festa, c'è una trattativa che potrebbe decollare. Non è un mistero, infatti, che i bianconeri tengano d'occhio da tempo l'evolversi della stagione del colombiano, ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Juventus - Paratici studia le mosse per Isco e James Rodriguez : TORINO - Ramsey in vetta alla lista delle priorità. Questione di tempistiche, di opportunità di contesto e concorrenza da anticipare. Ma non è il solo obiettivo bianconero in ottica giugno sul quale ...

James Rodriguez : 'Bayern? Se non gioco - vado via' : ROMA - James Rodriguez comincia a guardarsi intorno. A fine stagione scade il suo prestito biennale al Bayern Monaco che dovrà decidere se riscattarlo o meno dal Real Madrid . Ma il trequartista ...

Calciomercato Juventus - Mendes avrebbe offerto James Rodriguez e De Gea (RUMOURS) : Si continua a parlare di Calciomercato in queste ore, in particolare dei possibili movimenti della Juventus per la prossima sessione invernale. Il club bianconero ha da tempo messo nel mirino Paul Pogba, certamente uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il giocatore francese si è confermato di livello assoluto, vincendo i campionati del mondo che si sono disputati in Russia la scorsa estate, competizione nella quale ha dato prova di tutto il ...

Calciomercato Juventus - possibile lo scambio James Rodriguez-Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Paulo Dybala, giocatore che ha avuto un inizio di stagione piuttosto altalenante. Il forte attaccante sudamericano, infatti, non ha ancora trovato pienamente l'intesa con Cristiano Ronaldo e per questo su di lui ci sono numerose voci di mercato. Il Real Madrid continua ad essere molto interessato all'ex attaccante ...

In Spagna sono sicuri : "La Juventus vuole James Rodriguez" : La Juventus sta dominando ormai da otto anni in Italia e ora vuole farlo anche in Europa riportando a Torino la Champions League che manca da 23 anni. I bianconeri sono i grandi favoriti insieme al Barcellona di Valverde e al Manchester City di Guardiola per sollevare la coppa dalle grandi orecchie ma in una competizione così difficile, affascinante e particolare, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. La Juventus, con un duro lavoro ...