Elena Sofia Ricci | Abusata a 12 anni Vittima di un pedofilo | ' Ho taciuto

Il dramma di Elena Sofia Ricci : “A 12 anni sono stata violentata” : Elena Sofia Ricci racconta per la prima volta il suo dramma tenuto segreto per anni, svelando di essere stata violentata quando aveva solamente 12 anni. L’orco che abusò di lei era un amico di famiglia con cui era andata in vacanza per volere della madre. Proprio per non ferire i sentimenti della donna, Elena ha tenuto nascosta la violenza per tutti questi anni e ha deciso di svelarla solo oggi che la madre si è spenta dopo una lunga ...

La confessione di Elena Sofia Ricci : ‘A 12 anni ho subito abusi da un amico di famiglia’ : Ha atteso la morte della madre per togliersi di dosso quel peso che si teneva dentro da tanti anni e che le ha condizionato la vita. Elena Sofia Ricci, attrice di successo, ha raccontato al quotidiano Libero l’esperienza traumatica vissuta quando era solamente una bambina: una violenza, per di più da parte di un amico di famiglia. “Ora che mia mamma non c’è più posso parlare liberamente – ha spiegato l’interprete 56enne nell’intervista – ho ...

Elena Sofia Ricci : ‘A 12 anni sono stata abusata’ : Dopo anni di silenzio, ora che la madre non c’è più, Elena Sofia Ricci può far uscire il suo dolore tenuto nascosto per tanto tempo: “ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata – racconta l’attrice in un’intervista a Libero, rispondendo ad una domanda sul movimento #metoo che in passato ha visto anche Asia Argento in prima linea – Non l’ ho mai ...

Elena Sofia Ricci - 'abusata a 12 anni'/ "Fu mia madre a consegnarmi al mio orco - non ne sono ancora uscita" : Elena Sofia Ricci, rivelazione choc: 'un uomo abusò di me a 12 anni'. Dopo la morte della madre l'attrice ne parla liberamente 'Fu lei a consegnarmi...'.

