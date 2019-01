Con la riforma di Inps e Inail M5s e Lega raddoppiano le poltrone

Riforma pensioni : nel 2019 non solo quota 100 - Conferme su APE - Opzione donna e RITA : Il nuovo anno si apre con la calcolatrice alla mano per i lavoratori che desiderano tentare l'uscita dal lavoro rispetto ai criteri di quiescenza previsti con la Riforma Fornero. Diciamo innanzitutto che capire quale sia la strada migliore non è qualcosa di scontato, motivo per il quale non appena sarà approvato il prossimo decreto legge governativo sul pacchetto di Riforma delle pensioni è praticamente scontato l'affollamento presso gli uffici ...

Speciale manovra/4 - Controriforma per Inps e Inail - tornano i Cda : Con il decreto di gennaio il governo riporterà in Inps e Inail i consigli di amministrazione. La misura dovrebbe essere l’esatta fotografia, però rovesciata, di quella che nove anni...

Monti : “Giusto riformare la moneta unica - gli investimenti vanno Conteggiati fuori dal deficit” : Viva l’euro, ma si può migliorare. Mario Monti è «in buona sostanza» soddisfatto per i primi vent’anni di vita della moneta unica che, ricorda, «in numerose circostanze ci ha protetto». Tuttavia, a questo punto della storia, il professore - già commissario Ue e presidente del Consiglio - un poco di manutenzione alla moneta unica la farebbe. In due ...

Pensione anticipata a quota 100 e 41 precoci : uscita Con la riforma dal 2019 al 2022 : Pensione anticipata a quota 100, ritorno della quota 41 dei precoci, blocco dell'età pensionabile per le uscite anticipate del 2019, proroga dell'opzione donna e rivalutazione di strumenti previdenziali già in vigore ed ereditati dai precedenti governi: la riforma delle pensioni dei partiti di maggioranza, il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini darà "una picconata alla legge Fornero" nei prossimi anni. E' quanto affermato da Claudio ...

Riforma del Coni - Malagò : “Ogni cosa cambiata in peggio. Lo sport italiano perderà autorevolezza internazionale” : Nella Riforma del Coni “non c’è una cosa cambiata in meglio, solo in peggio” e per questo “diventerà un boomerang tremendo” perché “alla nostra base questa cosa non è piaciuta e non piacerà mai“. Giovanni Malagò torna a criticare la Riforma del Comitato olimpico voluta dal governo Lega-M5s: “All’inizio – ha detto in un’intervista all’Adnkronos – mi sono quasi sentito male. ...

Malagò Contro la riforma del Coni : "Sarà un boomerang" : Che la politica volesse fare questo è chiaro, l'ho capito, ma deve sapere che ha messo in condizione il paese di essere molto meno credibile a livello internazionale sulle manifestazioni sportive". ...

Ministro Esteri tedesco a favore di riforma del Consiglio di Sicurezza ONU - : "Credo che l'equilibrio delle forze nel mondo dovrebbe essere riflesso molto meglio di quanto non venga fatto in questo momento", riporta la testata Abendzeitung. Secondo lui, la Germania dovrebbe ...

Long Guoqiang : 'Con riforma finanziaria servire economia reale' : ... Long Guoqiang, ha affermato che in futuro la riforma finanziaria dovrà continuare nella direzione fondamentale del servizio all'economia reale. Secondo quanto affermato da Long Guoqiang, le autorità ...

Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla riforma Franceschini. Si schiera Con l'appello per l'autonomia delle soprintendenze archeologiche : Tra gli archeologi e gli studiosi italiani più in vista è battaglia sulle sovrintendenze. C'è un fronte che chiede di ritornare alle soprintendenze archeologiche separate - come prima della riforma Franceschini che le ha trasformate in soprintendenze "Archeologia, Belle Arti e Paesaggio" - e c'è un altro fronte che chiedono di rafforzare le "soprintendenze uniche". Con i primi si schiera Vittorio Sgarbi, che ha ...

Di Maio e la fase 2 : riforma della Costituzione e un messaggio Con Di Battista a Capodanno : Insieme, i due, molto probabilmente saranno protagonisti di una piccola rivoluzione per il mondo pentastellato: un videomessaggio di Capodanno, negli anni passati Beppe Grillo aveva sempre lanciato ...

Riforma Sport 2019 - il Governo non fa Concessioni. Coni depotenziato - cambia tutto e nasce Sport&Salute : Niente da fare, non è stata risolta la trattativa tra Governo e Coni per quanto riguarda la riscrittura della Riforma dello Sport italiano. Giovanni Malagò deve arrendersi: il maxiemendamento presentato ieri in Senato ha confermato le disposizioni non accettate dal capo del Coni. Non esisterà più Coni Servizi: nasce Sport e Salute che si occuperà di gestire i finanziamenti governativi (non meno di 368 milioni all’anno), che saranno ...

Pensioni - il calcolo : quanto perdi all'anno Con la riforma. Anche Alberto Brambilla stronca Matteo Salvini : ... trasferendo risorse dal lavoro all'assistenza e incoraggiando l'economia sommersa anziché il senso del dovere', ha commentato Brambilla. Sì, lo stesso Brambilla da sempre vicinissimo a Matteo ...

La Controriforma della Serie A : calciomercato aperto fino al 31 gennaio : Cancellata la riforma del Commissario straordinario della Figc, Fabbricini: la finestra invernale del calciomercato chiuderà il 31 gennaio e non il 18 come deciso. L'accorciamento ha resistito " ad ...

Riforma pensioni : Quota 100 Confermata ma ci sarà il divieto di cumulo : Il Governo Conte ha finalmente trovato un accordo con la Commissione Europea sulle misure considerate i pilastri fondamentali della nuova Legge di Stabilità 2019. Si tratta della Quota 100 sbandierata dalla Lega e del reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle; misure che il Governo ha provveduto a 'sgonfiare' al fine di ricevere il via libera da Bruxelles ed evitare la preoccupante procedura d'infrazione. Come ormai noto, infatti, il ...