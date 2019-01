: Carige,fonti P.Chigi:no conflitto Conte - NotizieIN : Carige,fonti P.Chigi:no conflitto Conte - NotizieIN : 18:30 | Carige, fonti di governo: nessun conflitto interesse per Conte -

Nessundi interessi, diretto o indiretto, per il premier, con le decisioni che ha assunto e che è chiamato ad assumere quale responsabile dell'autorità di governo con riguardo alla Banca. Lo precisanodi Palazzodopo le polemiche per il via libera del CdM di ieri sera al provvedimento relativo a Banca. Le stessenegano che il premier abbia incontrato o sia stato socio di persone legate alla banca. Per questoha votato in CdM: "Non sussisteva alcuna ragione" per un'astensione.(Di martedì 8 gennaio 2019)