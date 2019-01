Carige | ' no conflitto interessi Conte'

Carige - Palazzo Chigi : "Per Giuseppe Conte nessun conflitto d'interesse" : nessun conflitto di interessi, diretto o indiretto con con le decisioni che il premier Conte ha assunto e che è chiamato ad assumere quale responsabile dell'Autorità di governo con riguardo alla Banca Carige spa.Lo precisano fonti di governo che negano che il premier sia stato consulente di Mincione: "Non lo ha mai incontrato o conosciuto, neppure per interposta persona" e che con il professor Alpa "non ha mai avuto con lui uno ...

Il salva Carige e il ruolo di Conte. Il Pd : "C'è conflitto di interessi" : La grana Carige esplode nelle mani del governo gialloverde. E, mentre l'esecutivo lavora per evitare che l'istituto di Genova salti in aria, il Partito democratico tira in causa il premier Giuseppe Conte agitando lo spettro del conflitto d'interesse. La prima a farlo è la senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama, che su Twitter parla di "strane coincidenze" che vedono coinvolto il presidente del Consiglio. "In ...

Carige : fonti Chigi - nessun conflitto di interessi per Conte : nessun conflitto di interessi, diretto o indiretto, per il presidente Conte, con le decisioni che ha assunto e che è chiamato ad assumere quale responsabile dell'Autorità di governo con riguardo alla Banca Carige s.p.a.. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Conte consulente di un socio Carige - il Pd denuncia il conflitto d'interesse : 'Strane coincidenze. Guido Alpa , maestro professionale di Conte, è stato consigliere Carige. Conte è stato poi consulente di Mincione, socio della Carige. In consiglio dei ministri ieri sera Conte ha ...

Carige - Pd annuncia interrogazione : 'Conte in conflitto di interessi' - : Esponenti dem hanno chiesto chiarimenti per la posizione del presidente del Consiglio, che da avvocato è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere dell'istituto della sua Fondazione. Marattin: "...

Banca Carige - perché il Pd accusa Giuseppe Conte di conflitto d’interessi : Il Pd accusa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di conflitto d'interessi per il decreto riguardante la Banca Carige, basandosi su due elementi: l'ex socio di Conte, Guido Alpa, è stato nel consiglio d'amministrazione di Carige; lo stesso presidente del Consiglio è stato consulente di una cordata guidata da Raffaele Mincione, socio di Carige.Continua a leggere

Carige - Pd : conflitto d'interessi per Conte"Ha votato in Cdm oppure è uscito?" : I deputati dem Simona Malpezzi e Luigi Marattin: "Il premier è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere della banca, e consulente di Raffaele Mincione, banchiere socio dell'istituto"

Carige - il Pd attacca Conte per un possibile conflitto d'interessi - 'Ha votato in Cdm oppure è uscito?' : Il Pd attacca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per un possibile conflitto d'interessi su Carige. "Conte è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere di Carige. Conte stesso è stato ...