Cagliari-Atalanta | Coppa Italia 2019 | programma | orario e tv Data e streaming

(Di martedì 8 gennaio 2019) Saràad aprire un particolare lunedì del calciono: quello che andrà in scena, infatti, sarà il penultimo ottavo di finale, in gara unica, dell’edizione 2018-della. Il tutto nelle date in cui, normalmente, si era nel pieno della ripresa della massima categoria calcistica nazionale.Le due formazioni si sono già affrontate in Serie A nel corso della terza giornata, disputata all’inizio dello scorso settembre: allo Stadio Atleti Azzurri d’vinsero i sardi con rete di Barella al 45° minuto del primo tempo. La squadra bergamasca esordisce in questa, mentre invece ilha già affrontato il terzo turno a eliminazione diretta, in cui ha eliminato il Chievo per 1-2. L’può vantare una vittoria nella manifestazione (1962-1963, 3-1 contro il Torino nella finale di Milano), mentre ilha ...