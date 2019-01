Ancelotti è un lontano ricordo, l’oscuro comunicato della Figc

ilnapolista

(Di martedì 8 gennaio 2019) «Il calcio è partecipazione» La comunicazione questa sconosciuta. Probabilmente, una scelta di comodo. Al termine del vertice sul calcio, Matteo Salvini e il sottosegretario Giorgetti vanno in conferenza stampa e si prendono la scena. Il ministro dell’Interno detta la nuova linea: tolleranza mille. Libertà di insultare (razzismo e discriminazione territoriale, va bene tutto) negli stadi e no alla sospensione delle partite, così come no al divieto di trasferte e alla chiusura degli stadi. E la? La federazione presieduta da Gravina resta dietro le quinte e sforna unche sembra scritto da chi vive su Marte.«È stato un incontro molto proficuo nel quale sono stati individuati percorsi comuni e specifici tra i responsabili dell’ordine pubblico e il mondo del calcio: l’obiettivo è soffocare i pochi violenti, valorizzando ed esaltando la condivisione con i veri tifosi”. ...