Provinciale Val d' Illasi | la Regione replica ai tosiani

Città di Valmontone - un calcio con meno tensioni : il “terzo tempo” del gruppo Under 15 Provinciale : Roma – In un periodo in cui il calcio laziale è salito (suo malgrado) agli onori delle cronache nazionali per una recente violenza nei confronti di un direttore di gara, fa decisamente bene segnalare anche gli esempi positivi. Tra questi c’è sicuramente l’iniziativa dell’Under 15 provinciale del Città di Valmontone che, sin dall’inizio della stagione, sta portando avanti una sorta di “terzo tempo” alla fine di ogni sfida casalinga. Il ...