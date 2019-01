L’incubo di una bambina di 11 anni | “Picchiata dalla matrigna e costretta a mangiare il

Volley - l’Italia e L’incubo della mancata qualificazione olimpica. Serbia e Francia all’orizzonte e la lacuna (irrisolvibile?) della banda : Qualificarsi alle Olimpiadi non è mai stato così difficile per l’Italia, staccare il biglietto per Tokyo 2020 sarà una missione estremamente complicata per la nostra Nazionale di Volley maschile che sarà chiamata a una grande impresa nel torneo su scala mondiale in programma dal 9 all’11 agosto: sconfiggere la Serbia in una partita secca. Al momento sembra un compito arduo per gli azzurri che durante i recenti Mondiali sono stati ...

