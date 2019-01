Francia | Macron omaggia vittime Charlie | ' non dimentichiamo'

Ottavo sabato di protesta in Francia - Gilet gialli sfondano con scavatrice gli uffici del governo : “Macron - dimettiti” : Un gruppo di 15 persone, alcune con indosso i Gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta del ministero dei Rapporti con il parlamento dove ha sede l'ufficio del portavoce del governo. Benjamin Griveaux, portavoce dell'esecutivo, e alcuni suoi collaboratori sono stati evacuati dalle forze di sicurezza. "Hanno sfondato la porta del ministero dei Rapporti con il Parlamento utilizzando una scavatrice", ha riferito un testimone citato ...

Francia-Germania : i discorsi di fine anno di Merkel e Macron : Berlino, 02 gen 12:00 - , Agenzia Nova, - Nel suo discorso di fine anno, tenuto il 31 dicembre scorso, il presidente francese Emmanuel Macron ha "difeso la sua politica riformista,... , Geb,

La Francia è la Francia e Macron fa quel che vuole sul deficit - ma Parigi è una bomba : Allora come ora, il terrorismo finanziario che ci auto-inculchiamo con la storia che saremmo la peste del mondo funge da pretesto per una politica fiscale devastante per l'economia. Non sapevamo fino ...

DIARIO Francia/ Basteranno le mance grilline di Macron e tenere buoni gli "alieni"? : Sabato per la sesta volta i gilet gialli hanno manifestato a Parigi. La rabbia verso la società ricca cresce e la democrazia si svuota.

Gunther Oettinger contro Emmanuel Macron : "Serve procedura Ue contro la Francia" : Il commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger è noto in Italia per le sue critiche feroci verso Roma in materia di bilanci. Una sua frase, poi rettificata, sui mercati che avrebbero insegnato agli italiani a votare, fece insorgere mezzo Parlamento. Il tedesco però non fa sconti neanche ai vicini francesi.Secondo Oettinger, la Francia dovrebbe subire ancora una procedura per deficit eccessivo, perché ha violato le ...

Francia in deficit - perché la mossa di Macron è un assist a Salvini : Non è chiaro dove arriveranno i gilet gialli, la protesta anti-tasse che ha messo a ferro e fuoco Parigi per tre settimane di fila. Nell'attesa, però, hanno già centrato un risultato imprevedibile: ...

Francia - Macron crolla nei sondaggi : la Le Pen vola al 24% : Che gli ultimi avvenimenti in Francia potessero avere delle pesanti ripercussioni a livello politico, attaccando direttamente alle fondamenta gli instabili palazzi costruiti dalle promesse di Macron , ...

Francia : Commissione Ue guarda al deficit francese dopo l'annuncio di Macron : Anche i conti pubblici Francesi finiscono sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea . La tensione, nasce sulla base delle dichiarazioni del presidente Macron, secondo cui il bilancio d'...

Manovra - Di Maio : “Cruciali prossime 48 ore. Francia? Dopo le promesse di Macron mi aspetto che l’Ue accenda un faro” : Dopo le parole del ministro Tria, secondo cui sarebbe preferibile una riduzione del deficit per evitare la procedura d’infrazione, è stato il vicepremier Di Maio a replicare: “Le prossime 24-48 ore nell’interlocuzione con l’Europa sono cruciali. Il tema non è il deficit: l’obiettivo è mantenere le promesse ed evitare la procedura di infrazione. I mercati sono preoccupati e anche dal governo c’è tutta ...

Francia - Emmanuel Macron sfora il 3% con le nuove misure : perché Bruxelles tace? : Una parola l'ha spesa Pierre Moscovici , commissario Ue per l'Economia, che ha dichiarato che la Commissione 'seguirà con attenzione l'impatto degli annunci fatti dal presidente" Macron sul deficit ...