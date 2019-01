Dl sicurezza | Orlando | ' Indagatemi pure' Rossi | ' Con una modifica intesa possibile'

Decreto sicurezza - il sondaggio dei siciliani che incorona Salvini : bocciato il sindaco Orlando : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non gode neanche del sostegno dei siciliani nello scontro imbracciato contro Matteo Salvini sul Decreto sicurezza. La bocciatura sonora contro il primo cittadino palermitano arriva dal sondaggio realizzato dal sito ilsicilia.it che ha raccolto 180 mila voti con

Dl sicurezza - Leoluca Orlando non si ferma : "Indagatemi" : "Cerco disperatamente un giudice che impugni i miei provvedimenti, e se c'è qualcuno disposto a fare ciò lo faccia, perché questo mi consentirebbe di sollevare in quella sede l'anticostituzionalità del decreto alla Corte Costituzionale". Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, lo dice dai microfoni di Radio Cusano Campus, a 'Un giorno da ascoltare'."Se c'è qualche magistrato che vuole farlo perché si ...

Decreto sicurezza - Cancelleri sta con Salvini : “Orlando e Miccichè hanno paura del loro futuro” : La questione è sempre il Decreto Sicurezza questa volta parla Giancarlo Cancelleri che esprime il suo pensiero a favore del Decreto di Salvini e spiega il motivo per cui Orlando e Miccichè vanno da tutt’altra parte “A Capodanno a Palermo in piazza c’erano, da un lato, la splendida musica di Bregovic e, dall’altro, la monnezza. Solo che Bregovic se ne andato, le cataste di rifiuti in ogni angolo della città purtroppo sono ...

Decreto sicurezza - monsignor Bagnasco : "Sì alla obiezione di coscienza" - la Chiesa con Orlando e De Magistris : Dalla Chiesa "sì all'obiezione di coscienza" dei sindaci ribelli contro il Decreto Sicurezza. È il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei Vescovi europei, a entrare a gamba tesa contro Matteo Salvini dopo la rivolta di Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napol

Pizzarotti contro il decreto sicurezza : "Ma non farò come Orlando" : Il sindaco di Parma, ex M5S, attacca Salvini: "decreto contro gli italiani. Ma non è giusto per un sindaco non rispettare una legge dello Stato. Il Movimento 5 Stelle? Ormai è il Movimento di Di Maio. ...

Palermo - Sit-In contro il decreto sicurezza - Orlando ritrova i suoi palermitani (VIDEO) : Palermo si unisce al proprio sindaco e grida contro il decreto sicurezza Nonostante il freddo e la pioggia si è affollata rapidamente piazza Pretoria, davanti al Municipio di Palermo, per il Sit-In, nato spontaneamente sui social, contro il decreto sicurezza nella parte che riguarda i migranti. Il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il governo mentre l’arcivescovo Corrado Lorefice invita a non rimanere in silenzio davanti a “disumani ...

A Palermo sit-in di sostegno a Orlando contro decreto sicurezza

Decreto sicurezza - Orlando a Toninelli : “Smetti di fare il pupo nelle mani di Salvini” : Continua la protesta dei sindaci. "Il porto di Palermo è aperto - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando al sit-in davanti al municipio contro il Decreto Sicurezza, dicendosi pronto ad accogliere i 49 migranti che si trovano in mare - E dico al ministro Toninelli la smetta di fare il pupo nelle mani dell'eversivo Salvini".Continua a leggere

Decreto sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Palermo - Digos all'anagrafe dopo la sospensione del dl sicurezza voluta da Orlando : La Digos si è presentata all'anagrafe di Palermo. Gli agenti hanno raggiunto l'ufficio del Comune dopo le parole del sindaco Leoluca Orlando che ha annunciato la sospensione delle procedure previste dal decreto sicurezza. Alle esternazioni del sindaco è seguita una nota del capo area dell'ufficio anagrafe di Palermo Maurizio Pedicone che ha trasmesso la disposizione del sindaco dello scorso 21 dicembre. "Hanno chiesto - dicono gli ...

Decreto sicurezza - Orlando : “Ho sospeso l’applicazione per i diritti umani”. E a Toninelli : “Pupo nelle mani di Salvini” : “Voglio difendere i diritti umani dei migranti, che sono persone”. Davanti a centinaia di persone, che partecipano a un sit di sostegno davanti a palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il Decreto Sicurezza e il ministro Matteo Salvini. “Al suo nervosismo – dice – rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco: ho sospeso l’applicazione di norme di esclusiva competenza comunale che ...

Dl sicurezza - Orlando all'attacco di Salvini : "Eversivo è chi viola i diritti…" : "Il mio non è un atto di disobbedienza, eversivo è chi viola i diritti umani. Al nervosismo del ministro Salvini rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco, ho sospeso l'applicazione di norme e competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti". Così Leoluca Orlando, che guida la rivolta dei sindaci contro il dl Sicurezza, ha parlato in piazza, nella sua Palermo, ai cittadini che stanno animando il presidio di ...

Dl sicurezza : Leoluca Orlando e Luigi de Magistris - sindaci esemplari : La presente fase storica della comunità internazionale appare contrassegnata da un rinnovato protagonismo delle autonomie locali, che si pongono spesso in contrasto con gli indirizzi del potere centrale. Ciò avviene più che altro su terreni di importanza strategica e sui quali più viva appare la contraddizione con le linee politiche governative, spesso dettate dagli interessi egoistici di ristrette lobby, ovvero dall’intento deprecabile di ...

Filippo Nogarin, sindaco di Livorno dell'ala sinistra del M5s, non segue Orlando: "Noi siamo abituati a rispettare le leggi fino a che sono in vigore, anche se il decreto non mi convince"